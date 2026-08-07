Wenn der Nachwuchs schwitzt
Hitzeschutz in Kitas: Kommunen im Ahrkreis rüsten auf
Die Zahl der „Hitzetage“ steigt auch in unserer Region. Für Kitas stellt sich unweigerlich die Frage, wie man die Jüngsten besse
Die Zahl der „Hitzetage“ steigt auch in unserer Region. Für Kitas stellt sich unweigerlich die Frage, wie man die Jüngsten besser schützen kann.
Frank Rumpenhorst. Frank Rumpenhorst/dpa

Auch Kitas sind von der Sommerhitze betroffen: Städte setzen auf Schattenspender, Lüftung und organisatorische Maßnahmen statt auf flächendeckende Klimatisierung. Wie weit reichen die Schutzkonzepte – und wann müssen Eltern einspringen?

Lesezeit 4 Minuten
Der Kreis Ahrweiler ächzt unter der anhaltenden Hitze. Nachdem unsere Zeitung sich bereits in Seniorenwohnheimen und im einzig verbliebenen Krankenhaus Maria Hilf nach Gegenmaßnahmen und Vorgehensweisen erkundigt hatte, sind nun die Jüngsten an der Reihe.
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