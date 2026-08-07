Auch Kitas sind von der Sommerhitze betroffen: Städte setzen auf Schattenspender, Lüftung und organisatorische Maßnahmen statt auf flächendeckende Klimatisierung. Wie weit reichen die Schutzkonzepte – und wann müssen Eltern einspringen?
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Der Kreis Ahrweiler ächzt unter der anhaltenden Hitze. Nachdem unsere Zeitung sich bereits in Seniorenwohnheimen und im einzig verbliebenen Krankenhaus Maria Hilf nach Gegenmaßnahmen und Vorgehensweisen erkundigt hatte, sind nun die Jüngsten an der Reihe.