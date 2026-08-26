Keine Schäden am Asphalt Hitze verschont Straßen in Bad Neuenahr-Ahrweiler Celina de Cuveland 26.08.2026, 18:00 Uhr

i Hitzeschäden an Straßen konnte die Kreisstadt 2026 bisher nicht verzeichnen. Thomas Reitzer. Animaflora PicsStock - stock.adobe.com

Das sind gute Nachrichten: Während die Hitzewelle der vergangenen Monate Straßen vor allem in Nord-, Ost- und Süddeutschland beschädigt hat, kam die Kreisstadt gut davon. Bisher hat die Stadtverwaltung keine hitzebedingten Straßenschäden verzeichnet.

Die Hitzewellen im Juni, Juli und August haben nach Angaben der Autobahn GmbH deutschlandweit Straßen und Autobahnen beschädigt. Die Hitze weicht die oberste Schicht des Asphalts auf, sorgt für Risse, aufgeplatzte Fahrbahnen oder sogenannte Blow-ups.







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