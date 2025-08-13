Das alte Gebäude der ehemaligen Schießberg-Schule wird abgerissen. Das schlägt der Bauausschuss dem Sinziger Stadtrat vor. Die Volksbank als Vorhabenträger will dort ein neues Bank- und Verwaltungsgebäude errichten.

Befährt man die Sinziger Barbarossastraße, so fällt dem Betrachter das Gebäude-Arrangement St. Peter-Kirche mit dem rechts daneben liegenden Rathaus und der unterhalb liegenden, ehemaligen Schießberg-Schule auf, in dem sich einst das Bauamt befand. Letzteres soll nun nach dem Beschluss des jüngsten Bauausschusses abgerissen werden.

i In dem Haus aus dem Historismus waren ehemals die Schießbergschule und schließlich das Bauamt untergebracht. Judith Schumacher

Die Volksbank als Vorhabenträger soll an gleicher Stelle ein Bank- und Verwaltungsgebäude mit drei Geschossen plus einem Staffelgeschoss und barrierefreier Tiefgarage im Untergeschoss errichten. Das Thema wird final im Stadtrat am 18. September beschieden werden. Hierfür musste der Bauausschuss den Bebauungsplan ändern, was er mit einer Gegenstimme tat. Das ganze Unterfangen soll im beschleunigten Verfahren nach Paragraf 13a des Baugesetzbuches durchgeführt werden, was bedeutet, dass die Offenlage einen Monat lang währt, in dem die Öffentlichkeit, Behörden und Träger öffentlicher Belange zu den Plänen Stellung beziehen können, und dass eine Umweltprüfung entfällt.

Keine weiteren Interessenten für das Gebäude

Bereits Ende November 2024 hatte der Stadtrat in seiner nicht öffentlichen Sitzung Bürgermeister Andreas Geron beauftragt, die Veräußerung der städtischen Liegenschaft vorzubereiten, nachdem die VR-Bank ein Angebot gemacht hatte, das Gebäude zu erwerben, um dort ihr Vorhaben zu realisieren. Laut Auskunft der Stadt gab es keine weiteren Interessenten für das Gebäude. Auch keine Nutzungsideen, da die Aufteilung der Räumlichkeiten kaum bis gar keine Möglichkeiten eröffnen würden. Für die Stadtbibliothek wäre das Gebäude auch nicht geeignet gewesen.

„Man sollte es mit dem Denkmalschutz nicht übertreiben.“

Ratsmitglied Hardy Rehmann (Bündnis90/Die Grünen) dazu, dass das abzureißende Gebäude nicht denkmalschutzwürdig war

Für Ratsmitglied Hardy Rehmann (Bündnis90/Die Grünen), Vorsitzender des Vereins zur Förderung der Denkmalpflege und des Heimatmuseums in Sinzig, ist das 1896 erbaute Gemäuer, das 1991 zum Bauamt wurde, weder Stadtbild prägend noch denkmalwürdig, wie er auf Anfrage mitteilt. „Man sollte es mit dem Denkmalschutz nicht übertreiben. Wir haben das im Verein diskutiert. Solch ein Gebäude aus dem Historismus ist nichts Seltenes wie etwa das Haus Walterscheid in der Mühlenbachstraße. Innen ist es sehr verwinkelt und kleinteilig, und für eine Stadtbibliothek hätte es sich wegen der Barrierefreiheit auch nicht geeignet. Die trägt nun bald im ehemaligen CAP-Markt neben der Volksbank zur Belebung bei“, so Rehmann.

Zum Hintergrund: Die VR-Bank hatte ursprünglich die Idee, den CAP-Markt für eine Erweiterung zu nutzen, hat dies dann aber verworfen. Geplant ist laut Sinzigs Büroleiter Markus Jüris, dass in dem neuen Gebäude die Stadtverwaltung als sogenannter Ankermieter einzieht und zwei Etagen mit 30 bis 35 Büroarbeitsplätzen belegt, und die VR-Bank die anderen beiden Etagen mit ihrer Filiale und Büroräumen nutzt. „Für die Verwaltung ist dies die Gelegenheit, ihre an mehreren Standorten in der Stadt verteilten Arbeitsplätze wie etwa die des Sozialamtes in der Tourist-Info oder am Kirchplatz zu konzentrieren. Das wäre in dem ehemaligen Bauamt nicht möglich gewesen, was zudem stark sanierungsbedürftig ist“, so Jüris.

Etwa 20.000 Quadratmeter sollen bebaut werden

Nach Abstimmungsgesprächen mit der Kreisverwaltung widersprach das Bauvorhaben den Festsetzungen des bestehenden Bebauungsplans durch die geplante Nutzung als Geschäfts-/Bürogebäude, den größeren Baukörper und die Überschreitung der Firsthöhe. Es wird höher als das bestehende Gebäude. Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „In der Stadt I“ in Sinzig. Der rechtswirksame Bebauungsplan setzte als Art der baulichen Nutzung ein Baufenster mit der Zweckbestimmung „Flächen für den Gemeinbedarf (Zweckbestimmung: Verwaltung)“ fest. Deshalb musste der Bebauungsplan geändert werden.

Darüber hinaus wird das Plangebiet um die Fläche für den Treppenturm am Treppenaufgang am Schießberg sowie um eine optionale Ausgleichsfläche für Bäume erweitert. Es sollen etwa 20.000 Quadratmeter bebaut werden. „Die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebiets wird durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt“, heißt es in der Sitzungsvorlage.