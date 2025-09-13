Wer von der Burg Are aus auf Altenahr schaut, erkennt schräg gegenüber und ganz nahe bei Kirche und Pfarrhaus einen markanten Gebäudekomplex, dessen Geschichte und wechselvolle Bedeutung lange Zeit nahezu unbeachtet blieben. Vermutlich ist das Gebäude in seiner frühen Phase eng mit der Geschichte der Burg Are und der Verwaltung des kurkölnischen Amtes Altenahr verbunden. Jetzt gibt es eine Informationstafel dazu.

Ursprung liegt im 12. Jahrhundert

Der Ursprung wird dem Burglehen Effelsberg zugeschrieben, dem das „Haus mit Garten“, nahe der Kirche aus dem 12. Jahrhundert, gehörte. Seit 1648, mit der Ernennung Matthias Pützfelds zum Amtmann des kurkölnischen Amtes Altenahr, bekommt das Haus am Markt eine Bedeutung für die Verwaltung des Amtes beziehungsweise als Wohnsitz.

i Bilder bekannter Maler der Romantik, von Jean Nicolas Ponsart, Jakob Diezler, Harmen Jan van der Wijck und Johann Wilhelm Schirmer, sind auf der neuen Tafel zu sehen. Karin Luckey

Wie Befunde aus dem 15. Jahrhundert belegen, kann das Haus am Markt 10 als „eines der ältesten, wenn nicht als ältestes noch erhaltenes Gebäude in Altenahr eingeordnet werden“, so Karin Luckey, die das Haus zusammen mit ihrem Mann Stefan Görres besitzt. Im Jahr 2024 wurde das große Anwesen auf Anregung des Ehepaars als ortsprägendes, historisch und baugeschichtlich bedeutendes Kulturdenkmal von der Generaldirektion kulturelles Erbe, Landesdenkmalpflege des Landes Rheinland-Pfalz, unter Schutz gestellt.

Gebäude ist Teil des Rundgangs am Tag des Denkmals

Das Kulturdenkmal Markt 10 ist eine Station des Rundgangs durch Altenahr, der am „Tag des offenen Denkmals“ an diesem Sonntag um 11 Uhr am Bahnhof Altenahr beginnt. In diesem Zusammenhang wurde bereits am Freitag die neue Informationstafel am Haus vorgestellt.

So möchte der in Altenahr geborene und aufgewachsene Stefan Görres mit seiner Frau Karin Luckey die wechselvolle Geschichte am Markt lebendig halten. „So sehr Altenahr eine moderne, nachhaltige touristische Entwicklung verfolgen muss, so sehr ist es seiner vielfältigen und bedeutsamen Geschichte und dem Erhalt der baulichen Zeitzeugen verpflichtet. Das historische Anwesen ‚Markt 10‘ nun endlich als Kulturdenkmal zu würdigen, war mir als gebürtigem Altenahrer ein großes Anliegen. Tourismus und Vergangenheit passen gut zusammen“, sagte Stefan Görres.

i Eva Flügge, Tourismusförderung der Ortsgemeinde Altenahr (Bildmitte), erklärt die Bedeutung des Hauses auch für den Tourismus als ein „Zeugnis der lebendigen Geschichte unserer Stadt". Eberhard Thomas Müller

Geschaffen wurde die Tafel von Karin Luckey und Philippe Mathar. Bilder bekannter Maler der Romantik, von Jean Nicolas Ponsart, Jakob Diezler, Harmen Jan van der Wijck und Johann Wilhelm Schirmer, sind auf der neuen Tafel zu sehen. Die Künstler dokumentieren das imposante Anwesen im 19. Jahrhundert, das sie bei ihren Besuchen besonders beeindruckt haben muss.

Bis zum Jahr 1714 war das Haus Sitz der Amtsverwaltung von Altenahr, die damals in das neu errichtete Amtshaus unterhalb der Burg umzog. Ende des 18. Jahrhunderts wurde es vorübergehend den Karmeliterinnen von Münstereifel überlassen, diente bis 1899 zeitweise als Pfarrhaus und wird nunmehr seit Jahrzehnten als Wohnhaus genutzt. Eine bewegte Geschichte also, auf die das Gebäude mit dem angrenzenden ehemaligen Marktplatz zurückblicken kann.

i Da der Gebäudekomplex nahe bei der Pfarrkirche liegt, wurde das Haus eine Zeit lang als Frauenkloster und später bis 1899 auch als Pfarrhaus genutzt. Eberhard Thomas Müller

So befindet sich bereits seit 2021 eine weitere Tafel am Nachbarhaus der Familie Paetz, die das Leben „Ufm Marck“ im Wandel der Zeit dokumentiert. Für Eva Flügge, Tourismusförderung der Ortsgemeinde Altenahr, ist das Haus am Markt 10 „Zeugnis der lebendigen Geschichte unserer Stadt“. Die lange Zeitspanne schaffe eine Verbindung zwischen Tradition und der heutigen Zeit. „Wir freuen uns, ein weiteres Gebäude zu haben, das bei Einheimischen und Gästen Beachtung und Wertschätzung findet und neugierig macht, Altenahr zu entdecken.“

i Am Nachbarhaus der Familie Paetz befindet sich seit 2021 bereits eine weitere Tafel, die das Leben „Ufm Marck“ im Wandel der Zeit dokumentiert. Eberhard Thomas Müller

Annette Willerscheid, Untere Denkmalschutzbehörde der Kreisverwaltung Ahrweiler, betonte, dass dieses historische Gebäude dank ihrer Besitzer mit der neuen Tafel mehr in den Blick gerückt wird. „Denn es drängt sich dem Besucher nicht direkt auf. Es ist schön, wenn noch ein neues Denkmal dazu kommt.“ So bekräftigte Bürgermeister Neofitos Arathymos den Willen der Gemeinde, „das Gebäude zu erhalten und in den ursprünglichen Zustand zu versetzen.“