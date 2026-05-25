Traditionstreffen an Pfingsten Historische Traktoren knattern im Korso durch Schuld Eberhard Thomas Müller 25.05.2026, 11:48 Uhr

i Alte Traktoren, bekannt aus der Kindheit, sind die Stars beim Traktor-Korso in Schuld. Eberhard Thomas Müller

Die Mitglieder des Traktorclubs Schuld teilen ihre Leidenschaft für historische Trecker. An Pfingsten feierten sie das achte Traktorentreffen – und viele Gäste aus ganz Deutschland mit ihnen. Beim Korso kam manche motorisierte Rarität auf die Straße.

„Bereits der Fassanstich am Freitag war der Hammer“, freut sich Alwin Brenner, zweiter Vorsitzender und Pressesprecher des Traktorclubs Schuld, über das gelungene achte Traktorentreffen an Pfingsten in Schuld mit geschätzt bis zu 400 Traktoren.







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