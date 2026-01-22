Weinbauer an der Ahr gefragt
Hilft weniger Mehrwertsteuer den Winzern aus der Krise?
Eröffnung der Dagernova-Vinothek in 2025 in Dernau. Geht es nach der Branche, kommt künftig wieder mehr deutscher Winzerwein ins Glas, denn der Absatz schwächelt. Eine Senkung der Mehrwertsteuer könnte hier vielleicht auch helfen.
Martin Gausmann

Gestiegene Personal- und Energiekosten, sinkender Absatz, die zunehmende Verteufelung vom kleinsten Schluck Alkohol: Das alles setzt der Weinbaubranche zu. Könnte eine gesenkte Mehrwertsteuer wie in der Gastronomie helfen? Und wenn nicht, was dann?

Dramatisch“ oder „historische Krise“: So wird die wirtschaftliche Lage der Weinbaubranche in einem zum Jahreswechsel erschienenen Marktbericht des Deutschen Bauernverbands (DBV) beschrieben. „Es wird und bleibt schwierig“, sagt auch Hubert Pauly, Weinbaupräsident vom Weinbauverband Ahr.

