Gestiegene Personal- und Energiekosten, sinkender Absatz, die zunehmende Verteufelung vom kleinsten Schluck Alkohol: Das alles setzt der Weinbaubranche zu. Könnte eine gesenkte Mehrwertsteuer wie in der Gastronomie helfen? Und wenn nicht, was dann?
Lesezeit 3 Minuten
Dramatisch“ oder „historische Krise“: So wird die wirtschaftliche Lage der Weinbaubranche in einem zum Jahreswechsel erschienenen Marktbericht des Deutschen Bauernverbands (DBV) beschrieben. „Es wird und bleibt schwierig“, sagt auch Hubert Pauly, Weinbaupräsident vom Weinbauverband Ahr.