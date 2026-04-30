Ein Tier zu besitzen; heißt, Verantwortung zu übernehmen – auch in finanzieller Hinsicht. Wer sich darüber nicht schon vor dem Kauf eines Haustieres Gedanken macht, sollte es lieber bleiben lassen. Ein Kommentar zu den steigenden Tierarztkosten.
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Ob zu Weihnachten, zum Geburtstag oder als Überraschung für zwischendurch – kaum äußert das Kind mit strahlenden Augen den Wunsch nach einem Haustier, springt das neue Familienmitglied zur nächsten feierlichen Gelegenheit aus einem Karton. Doch ein solcher Impulskauf kann sich schnell als Fehler erweisen.