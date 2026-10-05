Warn-Apps lösen aus
Heuballenlager brannte am Sonntagabend in Lederbach
In Hohenleimbach-Lederbach ist ein Lager mit Heuballen in Brand geraten (Symbolbild).
In Hohenleimbach-Lederbach ist ein Lager mit Heuballen in Brand geraten (Symbolbild).
Symbolbild: Marijan Murat/dpa. picture alliance/dpa

In Lederbach ist am Sonntagabend ein Lager mit Heuballen in Brand geraten. Auch die Warn-App Nina löste aus und informierte über eine Geruchsbelästigung in der VG Brohltal. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

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Am Sonntag, den 4. Oktober, ist der Polizei gegen 19.20 Uhr der Brand eines landwirtschaftlich genutzten Gebäudes in Hohenleimbach, konkret im Ortsteil Lederbach, gemeldet worden. Auch die Warn-App Nina löste aus und meldete eine Geruchsbelästigung für die Verbandsgemeinde Brohltal, durch die jedoch keine Gefahr für die Bevölkerung ausging.
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