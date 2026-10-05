Warn-Apps lösen aus Heuballenlager brannte am Sonntagabend in Lederbach Celina de Cuveland 05.10.2026, 11:45 Uhr

i In Hohenleimbach-Lederbach ist ein Lager mit Heuballen in Brand geraten (Symbolbild). Symbolbild: Marijan Murat/dpa. picture alliance/dpa

In Lederbach ist am Sonntagabend ein Lager mit Heuballen in Brand geraten. Auch die Warn-App Nina löste aus und informierte über eine Geruchsbelästigung in der VG Brohltal. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Am Sonntag, den 4. Oktober, ist der Polizei gegen 19.20 Uhr der Brand eines landwirtschaftlich genutzten Gebäudes in Hohenleimbach, konkret im Ortsteil Lederbach, gemeldet worden. Auch die Warn-App Nina löste aus und meldete eine Geruchsbelästigung für die Verbandsgemeinde Brohltal, durch die jedoch keine Gefahr für die Bevölkerung ausging.







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