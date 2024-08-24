Ehemalige Harscheider Tierschutzeinrichtung ist Ziel einer Hetzkampagne Hetze im Netz: Auf dem ehemaligen Gnadenhof Eifel kehrt keine Ruhe ein 24.08.2024, 05:00 Uhr

i Liane Olert, hier mit Hundedame Leonie, macht sich Sorgen wegen der Hetzkampagne im Netz gegen sie und den ehemaligen Gnadenhof. Foto: Claudia Voß Claudia Voß

Liane Olert, die den Gnadenhof Eifel in Harscheid bis zu dessen Schließung betrieb und nach wie vor auf dem Gelände wohnt, macht sich große Sorgen. Grund ist ein regelrechter Facebook-Shitstorm, den die Schließung des Gnadenhofs nach sich zog.

Andersdenkende nennt er Lemminge, die Betreiberin des Gnadenhofs Eifel bezeichnet er als mutmaßliche Tierquälerin und Besitzerin des Gnadenloshofes. Derjenige, der sich derartig hetzerisch äußert, nennt sich auf Facebook Tim Reichelt. Nahezu täglich veröffentlicht er in dem sozialen Netzwerk neue Berichte zu vermeintlichen tierschutzrechtlichen Verstößen, die sich in den vergangenen Jahren auf dem Hof ereignet haben sollen.







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