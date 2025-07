Um ein Haar wären die Römer-Thermen in Bad Breisig Geschichte gewesen. Dann kam es doch anders. In dieser Zeit wurde auch der Förderverein „Herz für die Römer-Thermen“ gegründet. Und dieser hat seitdem schon so einiges erreicht.

Hauchdünn war die Mehrheit im Bad Breisiger Stadtrat, als es in der Sitzung am 14. Juli 2021 – dem Tag der Flutkatastrophe im Ahrtal – um den Erhalt der Römer-Thermen ging. Nur eine Stimme war das berühmte Zünglein an der Waage. Die umstrittene Haltung in der Lokalpolitik zum Bad – für die einen ist es ein Finanzgrab, für die anderen ein Alleinstellungsmerkmal für Bad Breisig – hat seinerzeit zur Gründung des Fördervereins „Herz für die Römer-Thermen“ geführt. Jetzt hat der Vorstand eine erste Bilanz gezogen.

„Die Römer-Thermen sind ein großer Schatz und eine Kostbarkeit in Bad Breisig. Viele Menschen haben ähnlich wie ich Bad Breisig als Lebensmittelpunkt gewählt, weil das Wasser so heilkräftig und stressabbauend ist und viele Schmerzen vor allem nach der Wassergymnastik nimmt“, betont die Vorsitzende Annegret Sattler und ergänzt: „Man spart tatsächlich Schmerzmittel und Arztbesuche.“ Dem stimmt Harald Trinkaus, stellvertretender Vorsitzender, zu: „Die Römer-Thermen sind ein Gesundbrunnen.“ Und sie haben den beiden zufolge Alleinstellungsmerkmale: etwa das Außensportschwimmbecken oder auch die braunen Grotten mit Originalheilwasser. Menschen würden von weit her, etwa aus Köln und Düsseldorf, aber auch aus dem Landkreis Mayen-Koblenz, Bonn, der Stadt Koblenz und dem Ahrtal in die Quellenstadt kommen, um das Bad zu besuchen, weiß Annegret Sattler. Deshalb würde sie sich auch wünschen, dass die Stadt Bad Breisig nicht allein die Kosten tragen muss, sondern Unterstützung erhält.

„Schwimmbäder machen Verluste, sind aber für die Gesundheitsvorsorge und die mentale Gesundheit lebenswichtig. Bad Breisig muss die Verluste allein tragen, und das kann nicht richtig sein bei der überregionalen Bedeutung. Die Landkreise, das Land und der Bund müssten mitfinanzieren“, findet die Vorsitzende und nennt als weiteres die vielen Angebote in den Römer-Thermen, etwa das Kinderschwimmen. Generell will der Förderverein dazu beitragen, dieses positive Image der Römer-Thermen herauszustellen. „Die Römer-Thermen zu schließen, um dann schuldenfrei zu sein, ist illusorisch“, meint Harald Trinkaus angesichts derjenigen, die dem Bad am liebsten den Garaus gemacht hätten.

i Die Römer-Thermen in Bad Breisig sind für die Mitglieder des Fördervereins mehr als „nur“ ein Bad. Silke Müller

Denn für die mehr als 100 Mitglieder des Vereins steht fest: Die Bad Breisiger Einrichtung ist viel mehr als „nur“ ein Bad. Sie soll ein sozialer Treffpunkt sein, Generationen zusammenbringen – mit und ohne Behinderung. Aus diesem Grund hat der Verein vor rund einem Jahr beispielsweise ein Angebot geschaffen, „um Menschen aus der Einsamkeit zu holen“, wie es Harald Trinkaus formuliert. Jeden dritten Montag im Monat treffen sich Interessierte ab 15 Uhr im Bistro, um gemeinsam zu spielen und zu klönen. Der Verein hat zudem Geräte für die Wassergymnastik gespendet und will ebenfalls das Schaffen behindertengerechter Zugänge unterstützen – etwa durch Anbringen von Schildern in Brailleschrift. Das Beachvolleyballfeld hat er außerdem realisiert: ein Großprojekt, das der Verein mit Mitteln aus dem europäischen Leader-Programm allein geschultert hat. „Das Beachvolleyballfeld ist auch für die mentale Gesundheit der Jugend gedacht“, so Annegret Sattler. Generell gehe es darum, auch im Park der Römer-Thermen einen sozialen Treffpunkt zu schaffen, ergänzt sie.

Auf der Suche nach Handwerkern und Sponsoren für den Brunnen

Um das historische Ambiente des Areals wiederherzustellen, Bad Breisig als Quellen- und Brunnenstadt zu stärken, wollte der Verein den alten Brunnen im Park instand setzen lassen. Er hat sich um Fördergelder aus dem Leader-Programm bemüht und diese auch erhalten. Allerdings: „Der Brunnen befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Deshalb ist eine Instandsetzung wahrscheinlich nicht möglich“, berichtet Schatzmeister Stephan von Dreusche. Der Antrag sei nun dahingehend umformuliert worden, den Brunnen nachbauen zu wollen. Jetzt ist der Förderverein auf der Suche nach Handwerkern und Sponsoren, etwa Unternehmen, die das Vorhaben unterstützen möchten. Die Blumenbeete vor den Römer-Thermen hat der Förderverein übrigens auch finanziert.

i Der Brunnen im Park der Römer-Thermen befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Silke Müller

Ein weiteres großes Thema, das sich die Mitglieder – wie auch Geschäftsführerin Esther Zimmermann – auf die Fahnen geschrieben haben, ist, die Familienfreundlichkeit der Römer-Thermen in den Fokus zu rücken. „Das ist ein ganz wichtiger Punkt“, unterstreicht Harald Trinkaus. Deswegen bemüht sich der Verein auch um einen Sonnenschutz für das Kinderplanschbecken. Eventuell soll es dazu noch eine Hütte mit Spielmaterialien geben, ergänzt Stephan von Dreusche. In diesem Zusammenhang weist Harald Trinkaus auch schon einmal auf das Sommerfest der Römer-Thermen hin, das für Sonntag, 31. August, geplant ist. Seitens der Römer-Thermen selbst ist man in Sachen Familienfreundlichkeit übrigens schon tätig geworden. Ganz in der Nähe des Bistros gibt es eine Spielecke mit Bücherschrank. „Und der Bücherschrank wird sehr gut angenommen“, weiß Annegret Sattler.

Wer Mitglied im Förderverein werden möchte – ab 12 Euro pro Jahr ist dies möglich – oder sich anderweitig engagieren möchte, etwa den Nachbau des Brunnens unterstützen, erfährt Näheres per E-Mail an herz.rt@gmx.de oder über die Internetseite der Römer-Thermen unter www.roemerthermen.de; übrigens ist in den Römer-Thermen auch Frühschwimmen möglich: jeweils montags und freitags ab 7 Uhr. Ansonsten hat das Bad von 9 bis 21 Uhr geöffnet.