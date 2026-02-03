Kreis Ahrweiler ist jeck Herrlich närrisch ging es beim Möhnenempfang zu Jochen Tarrach 03.02.2026, 14:00 Uhr

i Ebenso fröhliche wie ausgelassene Stimmung überall – natürlich auch bei den Remagener Möhnen. Jochen Tarrach

Bunt, bunter, der Möhnenempfang der Kreisverwaltung in der Rheinhalle: Zahlreiche Möhnen kamen am Montagnachmittag zusammen, um Fastelovend zu feiern. Doch neben viel Spaß wurde Landrätin Cornelia Weigand auch ernst und politisch in ihrer Ansprache.

Genau 27 Möhnenvereine, -gesellschaften und -klubs aus dem ganzen Kreisgebiet haben sich am Montag in der Remagener Rheinhalle zu einem der wohl wichtigsten Brauchtumstermine im Jahreskalender von Landrätin Cornelia Weigand eingefunden, dem traditionellen Möhnenempfang.







