Bunt, bunter, der Möhnenempfang der Kreisverwaltung in der Rheinhalle: Zahlreiche Möhnen kamen am Montagnachmittag zusammen, um Fastelovend zu feiern. Doch neben viel Spaß wurde Landrätin Cornelia Weigand auch ernst und politisch in ihrer Ansprache.
Lesezeit 1 Minute
Genau 27 Möhnenvereine, -gesellschaften und -klubs aus dem ganzen Kreisgebiet haben sich am Montag in der Remagener Rheinhalle zu einem der wohl wichtigsten Brauchtumstermine im Jahreskalender von Landrätin Cornelia Weigand eingefunden, dem traditionellen Möhnenempfang.