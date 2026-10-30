Ritas-Welt-Chef in Maria Laach Herkenrath: Leute im Ahrtal sind Experten des Wandels Maja Wagener 30.10.2026, 18:00 Uhr

i Mit seinem Vortrag zu „KI, Klima, Konjunktur – irgendwas ist immer ... So bewältigen Sie den Wandel“ fesselte Kommunikationstrainer Lutz Herkenrath die Mitglieder von Zukunftsregion Ahr und Gäste aus dem Kreis Ahrweiler. Bernhard Risse / Creative Moments. Zukunftsregion Ahr e.V.

Ein Kommunikationstrainer spricht über Wandel und trifft auf ein Publikum, von dem ein Teil die schwerste Form bereits durchlebt hat: Bei seinem Vortrag für Zukunftsregion Ahr erlebte Schauspieler Lutz Herkenrath genau das. Ein besonderer Abend.

Konzentrierte Stille über mehr als eine Stunde, dazwischen viele Lacher: Mit seinen Gedanken zu „KI, Klima, Konjunktur – irgendwas ist immer ... So bewältigen Sie den Wandel“ fesselte Schauspieler, Autor und Kommunikationstrainer Lutz Herkenrath die Mitglieder von Zukunftsregion Ahr und Interessierte aus dem Kreis Ahrweiler.







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