Ein Kommunikationstrainer spricht über Wandel und trifft auf ein Publikum, von dem ein Teil die schwerste Form bereits durchlebt hat: Bei seinem Vortrag für Zukunftsregion Ahr erlebte Schauspieler Lutz Herkenrath genau das. Ein besonderer Abend.
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Konzentrierte Stille über mehr als eine Stunde, dazwischen viele Lacher: Mit seinen Gedanken zu „KI, Klima, Konjunktur – irgendwas ist immer ... So bewältigen Sie den Wandel“ fesselte Schauspieler, Autor und Kommunikationstrainer Lutz Herkenrath die Mitglieder von Zukunftsregion Ahr und Interessierte aus dem Kreis Ahrweiler.