Gute Stimmung trotz Baustellen „Herbstbunt“ wird für manchen Besucher zum Balanceakt Jochen Tarrach 26.10.2025, 16:00 Uhr

i So richtig Flanieren konnte man bei der diesjährigen Aktion "Herbstbunt" in der Poststraße der Kurstadt nicht. Jochen Tarrach

In ein wahres Schnäppchenparadies verwandelten sich die drei Geschäftszentren der Kreisstadt. Doch wer bei der diesjährigen Aktion „Herbstbunt“ erfolgreich sein wollte, musste gerüstet sein: Für Wind und Wetter und so manche Baustelle.

Die Bezeichnung „Herbstbunt“ war mit Sicherheit genau die richtige Bezeichnung für das verkaufsoffene Wochenende in den drei Geschäftszentren der Stadt. Der Herbst zeigte sich in allen Facetten. Es regnete, aber auch die Sonne schien teilweise und bunte Blätter wurden vom Wind über die weitgehend noch aufgerissenen Straßen geweht.







