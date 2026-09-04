Flutfolgen verzögern Radwegbau Herausforderungen beim Wiederaufbau des Ahrtalradwegs Jochen Tarrach 04.09.2026, 06:00 Uhr

i Eine KI-generierte Studie zeigt, wie der Lückenschluss zwischen Altenahr und Laach aussehen könnte. Jochen Tarrach. LBM/Schmitt

Die Flut hat den Ahrtalradweg zerstört – sein Wiederaufbau gerät ins Stocken. Provisorien, zerstörte Brücken sowie Naturschutz- und Kostenfragen lassen offen, ob und wann die Traumroute wieder komplett befahrbar ist.

Der Kreis- und Umweltausschuss (KUA) des Kreistages hat sich jetzt mit den Fortschritten beim Neuausbau des Ahrtalradwegs beschäftigt, der als Aushängeschild für den Radtourismus in der Eifel gilt. Der Radweg war bis Juli 2021 ein Paradies für Biker und schlängelte sich auf knapp 80 Kilometern mitten durch die abwechslungsreiche Landschaft, fast immer am Fluss entlang.







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