Die Flut hat auch in Bad Neuenahr-Ahrweiler die Brücken über die Ahr zerstört. Deren Wiederaufbau läuft gerade, wobei es in Heppingen die erste Vollzugsmeldung geben dürfte.

Eifrig zur Sache geht es derzeit an der Baustelle der neuen Heppinger Brücke zwischen Heppingen und Heimersheim. Als erste Brücke wird sie nach Auskunft der Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler (AuEG) wieder eröffnet werden.

Brücke hat keine Pfeiler im Flussbett

Wenn weiterhin alles gut läuft wie bisher, kann sie in wenigen Wochen, genau am 28. Oktober, fertiggestellt sein. Nach einer Bauzeit von rund 18 Monaten würde dort der Verkehr wieder über die Ahr rollen können.

Die Heppinger Brücke als erste neu erstandene Ahrüberquerung im Stadtgebiet wird eine sich elegant über die Ahr schwingende Brücke sein, die ohne Pfeiler von Ufer zu Ufer führen wird. Die sogenannte Grundstahlkonstruktion besteht aus fünf wetterfesten Stahlteilen, vom Büro Becker in Heimersheim konzipiert und bei einer Stahlbaufirma in Düren gefertigt. Einzeln angeliefert, wurden die Teile vor Ort in Stellung gebracht und dann verschraubt und verschweißt. Darauf liegt nun die Betonkappe für Fahrbahn sowie Fuß- und Radweg. Komplettiert wird die Fahrbahn noch durch weitere Bitumenauflagen.

i Die notwendigen Straßenbauarbeiten zur Brücke hin sind ebenfalls in Vorbereitung. Jochen Tarrach

Die Brücke ist mit 69 Metern Länge rund sechs Meter länger als ihre Vorgängerin. Die Verkehrsbreite zwischen den Geländern wird 13,5 Meter betragen und eine Pkw-Nutzung im Gegenverkehr zulassen. Ferner hat sie auf der einen Straßenseite einen Radfahrweg und auf der anderen Seite einen Fußgängerweg. Die Gesamtbaukosten werden inklusive Straßenbau etwa 6 Millionen Euro betragen und zu 100 Prozent aus dem Wiederaufbaufonds von Bund und Land gezahlt.

i Es war einst eine schöne Steinbrücke mit ihren Pfeilern im Flussbett. Aber genau das war es, was ihr Schicksal bei der Flut 2021 besiegelte. Jochen Tarrach

Mit dem Baustart der ersten drei Brücken über die Ahr in Bad Neuenahr noch im Jahr 2024, der Heppinger Brücke, der Bachemer Brücke sowie der Landgrafenbrücke, ist bewusst ein Meilenstein für den Wiederaufbau gesetzt worden. Brücken verbinden die Menschen und sind wichtig für ihr Zusammenleben. Für den Neubau der drei Brücken ist die Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler (AuEG) im Auftrag der Stadt zuständig.