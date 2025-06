Ab Januar 2026 gibt es die neue Löschgruppe Landskrone. Innerhalb der gemeinsamen Sitzung der Ortsbeiräte von Heppingen und Gimmigen unter der Leitung von Stephan Hübinger wurde mit einem einstimmigen Votum im Dorfgemeinschaftshaus von Gimmigen der Zusammenschluss der beiden örtlichen Freiwilligen Feuerwehren zur gemeinsamen Löschgruppe Landskrone besiegelt.

Alle waren für die Fusion

Die beiden Löschgruppen selbst waren wie die Stadtfeuerwehr damit einverstanden, auch die beiden als Zuhörer anwesenden Löschgruppenführer, Peter Boes aus Gimmigen und Thomas Preis aus Heppingen, befürworten die Fusion. Der Stadtrat hatte nur wenige Tage zuvor einen gleichlautenden Beschluss getroffen, auch die ADD als Aufsichtsbehörde und Fördergeldgeber stimmte dem zu.

So soll nun am 24. September 2025 die Wahl einer neuen Löschgruppenführung durchgeführt werden, die dann am 1. Januar 2026 das Amt übernimmt. Bis zur Übergabe des Neubaus an der Landskroner Straße werden die bisherigen Feuerwehrstandorte am Pantaleonsplatz in Heppingen sowie an der Bonner Straße in Gimmigen aktiv bleiben.

i Das Gerätehaus der Heppinger Löschgruppe am Pantaleonsplatz wird durch ein neues an der Landskroner Straße ersetzt. Jochen Tarrach

Dass sich Feuerwehren aus zwei Dörfern zu einer Wehr zusammenschließen, kommt nicht so oft vor, sind sie doch meist historisch gewachsen und neben der Zuständigkeit für den Feuerschutz auch Mitgestalter des kulturellen Lebens im Dorf. So erinnerte Heppingens Ortsvorsteher Patrick Tarrach daran, dass hier nun beide Dörfer ein Stück ihrer gewachsenen Eigenständigkeit aufgeben. Das sei kein einfacher Prozess gewesen und habe fast zehn Jahre gedauert, doch die Blauröcke hätten sich zum Wohle aller Bürger zusammengefunden, um nun die Löschgruppe Landskrone zu bilden.

Die Zeit der eigenen Handdruckspritze im Dorf sei durch die fortschreitende Technik und die immer größer werdenden Anforderungen an die Löschgruppen längst vorbei. Gimmigen und Heppingen sind mit ihren schlagkräftigen und gut ausgerüsteten Löschzügen Ortsteile der Kreisstadt und liegen am Fuße der Landskrone dicht beieinander.