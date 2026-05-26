Viel los in Niederzissen Henks Mühle begeistert am Deutschen Mühlentag Eberhard Thomas Müller 26.05.2026, 18:00 Uhr

i Manni Bell und Albert Schäfer (von links) gehörten zu den Ersten, die 2007 mit der Renovierung der Mühle begonnen hatten. Eberhard Thomas Müller

Sie ist ein Stück Kulturgeschichte in Niederzissen: Henks Mühle. Zum Deutschen Mühlentag am Pfingstmontag kamen viele Menschen, um das Kleinod in Augenschein zu nehmen.

Rund 600 historische Wind-, Wasser- und Dampfmühlen präsentierten sich beim Deutschen Mühlentag am Pfingstmontag, darunter die Henks Mühle in Niederzissen, bekannt auch als „Naunheimer Mühle“. Und während die Kleinsten auf der Hüpfburg herumtollten, fanden die vielen Gäste im Innenhof ihren Platz, um im Schatten bei Steaks und Würstchen sowie Kaffee und Kuchen die romantische Mühlenatmosphäre zu genießen.







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