Sie ist ein Stück Kulturgeschichte in Niederzissen: Henks Mühle. Zum Deutschen Mühlentag am Pfingstmontag kamen viele Menschen, um das Kleinod in Augenschein zu nehmen.
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Rund 600 historische Wind-, Wasser- und Dampfmühlen präsentierten sich beim Deutschen Mühlentag am Pfingstmontag, darunter die Henks Mühle in Niederzissen, bekannt auch als „Naunheimer Mühle“. Und während die Kleinsten auf der Hüpfburg herumtollten, fanden die vielen Gäste im Innenhof ihren Platz, um im Schatten bei Steaks und Würstchen sowie Kaffee und Kuchen die romantische Mühlenatmosphäre zu genießen.