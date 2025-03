In seiner jüngsten Sitzung hat der Sinziger Stadtrat eine wegweisende Entscheidung getroffen, wie es mit dem Hellenbach in Westum weitergeht.

Starkregenereignisse könnten für so manchen Westumer besonders gefährlich werden – nämlich für diejenigen, deren Haus über dem verrohrten Hellenbach steht. Denn – wie berichtet – ist die Einfassung teilweise sehr marode. In der jüngsten Sitzung des Sinziger Stadtrats ging es um die Verlegung und Neuverrohrung des Baches. Dabei hat das Gremium einen einstimmigen Beschluss gefasst.

Demnach sollen die Untersuchungen zur Alternativtrasse in der Brunnenstraße beendet und stattdessen die Planung der Neuverlegung in der Trasse Bachstraße/In der Rausch/ Westumer Straße in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM), Abwasserzweckverband und sonstigen Versorgungsträgern weiterverfolgt werden. Parallel soll der aktuelle Zustand der Hellenbachverrohrung nochmals untersucht und bautechnisch bewertet werden. Damit folgt der Stadtrat dem Vorschlag der Verwaltung, den die Mitglieder des Haupt- und Umweltausschusses in ihrer jüngsten Sitzung bereits positiv beschieden hatten.

Ortsvorsteher wendet sich mit zwei Bitten an die Verwaltung

Zuvor hatte sich Robin Odenthal, Mitglied der CDU-Fraktion und stellvertretender Ortsvorsteher von Westum, in Vertretung des abwesenden Ortsvorstehers Mario Wettlaufer (FWG-Fraktion) zu Wort gemeldet und ein Statement Wettlaufers verlesen. Darin wies er darauf hin, dass die Schwachstellen im Verlauf des Hellenbachs seit Anfang der 1990er-Jahre bekannt und auch schon erste Maßnahmen durchgeführt worden sind. Es würden aber auch seit vielen Jahren Mittel im Haushaltsplan stehen, die teilweise ungenutzt geblieben seien. Westum würde den jetzigen Schritt ausdrücklich begrüßen. Zugleich richtete er im Namen Wettlaufers zwei Bitten an die Verwaltung: Sie möge die überregionalen Behörden und Träger regelmäßig kontrollieren, damit auch etwas geschehe. Denn es sollten keine weiteren 30 Jahre bis zu einer tatsächlichen Umsetzung ins Land gehen. Gleichzeitig bat er um frühzeitige Informationen für den Westumer Ortsvorsteher und Ortsbeirat.

i Der Hellenbach in Sinzig: Ob eine ganze beziehungsweise teilweise offene Verlegung in Westum möglich ist, muss noch geprüft werden. Hans-Jürgen Vollrath

Ralf Urban (Bündnis 90/Die Grünen) regte nach einer Idee seitens des Grünen-Ortsverbands Westum im Stadtrat an, den Hellenbach teilweise offen zu verlegen – etwa entlang des Generationenparks. „Das würde das Ortsbild aufwerten“, so Urban. Als weitere Vorteile nannte er eine verkürzte Straßensperrung, eventuelle Kostenersparnis und klimatisch einen Kühlungseffekt. Ob das allerdings machbar ist, vermochte Carsten Lohre, Werkleiter der Stadtwerke Sinzig, zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Man sei seitens der Stadtwerke erst zwei Jahre in diesem Projekt. Aber man habe schon alle möglichen Arten der Bachverlegung durchgesprochen. Eine ganze beziehungsweise teilweise offene Verlegung sei allerdings in der Vergangenheit nie zur Sprache gekommen, erläuterte er.

Warnung vor weiterem Zeitverlust

Den sich anschließenden Antrag von Urban, eine Prüfung diesbezüglich vorzunehmen, begrüßte Richard Figura (SPD). Norbert Schmicker (FWG) indes erinnerte daran, dass es aktuell nur um die Entscheidung über die im Raum stehende Variante gehe, damit der Startschuss gegeben werden könne. Man könne später schauen, ob man eine teilweise offene Verlegung berücksichtige. Jetzt müsse die Entscheidung über die Variante her, „damit es nach 30 Jahren endlich losgeht. Nicht, dass wir noch eine Runde drehen müssen“, so Schmickler.

Das allerdings sah Urban anders. „Warum Zeit verlieren?“, fragte er in die Runde und plädierte dafür, jetzt zu beantragen, die teilweise offene Verlegung zu prüfen. „Ich würde das nicht weiter nach hinten schieben“, betonte Urban. Markus Jolas (CDU) sah in der Anregung der Grünen eine „charmante Idee“, bezeichnete allerdings den Hochwasserschutz als großen Aspekt. Zugleich warnte er davor, dem LBM Anlass zu geben, sich zurückzulehnen mit dem Argument „Klärt erst mal eure Dinge“.

Bis es aber in Westum tatsächlich mit dem für die Stadt 3,7 Millionen Euro teuren Projekt losgehen kann, wird es noch dauern. Wie berichtet, geht der LBM von einer Vorlaufzeit für Planung und Baurechtsverfahren bis Baubeginn von drei bis vier Jahren aus.