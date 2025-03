Ein Mammutprojekt für die Stadt Sinzig ist die Verlegung und Neuverrohrung des Hellenbachs in Westum, was schon seit vielen Jahren ansteht. Das Problem: Der Bach verläuft auch unter einigen Häusern, und seine Einfassung ist teilweise sehr marode. Bei Starkregenereignissen wird die Situation für die Bewohner regelrecht gefährlich. „Hier besteht Einbruchgefahr, da geht es um Leib und Leben“, appellierte jetzt Grünen-Fraktionsvorsitzender Hardy Rehmann im Haupt- und Umweltausschuss.

Bach läuft verrohrt über Privatgelände

i Idyllisch liegt die Brunnenstraße in Westum da. Doch unter den Häusern verläuft der Hellenbach in teils maroder Verrohrung. Judith Schumacher

Die Stadtwerke halten den Status quo wie folgt fest: Der Hellenbach verläuft innerhalb von Westum ab etwa „Am Ehrenmal“ bis Kegelbahnstraße weitestgehend verrohrt über Privatgelände. Der Querschnitt der Verrohrung wechselt hierbei mehrfach, es wird vermutet, dass die Verrohrung seinerzeit durch die Grundstückseigentümer selbst veranlasst oder hergestellt wurde. Die Verrohrung liegt teilweise in Gartenflächen hinter den Häusern, teilweise wurde sie auch mit Garagen oder Gebäuden überbaut. Bereits im Jahr 1991 wurden bei einer Untersuchung der Verrohrung starke Schäden vorgefunden. Soweit es sich den Akten entnehmen lässt, wurde daraufhin zumindest ein Teilbereich 1991 saniert. Bei einer erneuten Untersuchung im Jahr 2013 wurden wiederum entsprechende Schäden dokumentiert. Doch passiert ist bislang außer weiteren Untersuchungen nichts. Da die Verrohrung teilweise überbaut wurde, ist eine Erneuerung in der gleichen Trasse wirtschaftlich nicht darstellbar. Es wurden Alternativen gesucht.

Alternativtrasse zu schwierig und zu teuer

Von einer hat sich der Ausschuss nun verabschiedet. Nämlich von der Variante, die Erneuerung auch aufgrund der langen Sperrzeiten der Hauptdurchgangsstraße K44 (Bachstraße) teilweise in einer Alternativtrasse auszuführen. Diese sollte nach rund 80 Metern Verlauf in der Bachstraße „Am Ehrenmal“ verschwenken, weiterführend über Brunnenstraße/Kegelbahnstraße verlaufen und sich dann wieder „In der Rausch“ der vorhandenen Trasse anschließen. Nachdem das Ingenieurbüro Terporten sich die Situation angesehen hatte, wird diese Variante als zu schwierig und zu teuer angesehen. Auch hat die geotechnische Erkundung im Bereich Brunnenstraße ergeben, dass sich dort breiiger Boden befindet.

Es wurde empfohlen, die Erneuerung in der Ortsdurchfahrt K44 (Bachstraße/“In der Rausch“) vorzunehmen und erste Gespräche mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) und dem Abwasserzweckverband (AZV) geführt. Als Kostenschätzung veranschlagt das Ingenieurbüro Baukosten von rund 3,7 Millionen Euro. Während einer voraussichtlichen Gesamtbauzeit von 29 Monaten würde die Hauptdurchgangsstraße (K44) für elf Monate voll gesperrt.

Lange Vorlaufzeit für Planung und Verfahren

Doch bis es so weit ist, wird es noch dauern. Der LBM geht von einer Vorlaufzeit für Planung und Baurechtsverfahren bis Baubeginn von drei bis vier Jahren aus. Bis zur Herstellung einer gesicherten, neuen Vorflut für den Hellenbach ist daher mit einem Zeitrahmen von mindestens fünf Jahren zu rechnen, davon ausgehend, dass der Abschnitt Bachstraße als Erstes angegangen wird. Im Hinblick auf die Zeitspanne bis zur Herstellung einer gesicherten Vorflut für den Hellenbach in einer anderen Trasse werden die Stadtwerke nun parallel den aktuellen Zustand der Hellenbachverrohrung nochmals untersuchen und bautechnisch bewerten lassen. Parallel dazu wird die Planung der Neuverlegung in der Trasse Bachstraße/“In der Rausch“/Westumer Straße in Abstimmung mit LBM, Abwasserzweckverband (AZV) und sonstigen Versorgungsträgern weiterverfolgt.

Für die Fortführung des Projekts „Umlegung Hellenbachverrohrung in Westum“ ist ein Haushaltsansatz von 100.000 Euro eingestellt. Die Finanzierung der anstehenden Planungsleistungen ist hierdurch gesichert. Belastbare Angaben zu den zu erwartenden Investitionskosten werden sich wohl erst im Rahmen der Fortführung der Planungsleistungen ergeben.