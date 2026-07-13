Fünf Jahre nach der Ahrflut
Helfershuttle-Gründer Marc Ulrich ist noch immer aktiv
Marc Ulrich hat nur wenige Tage nach der Ahrflut das Helfershuttle ins Leben gerufen. Auch heute noch engagiert er sich ehrenamt
Marc Ulrich hat nur wenige Tage nach der Ahrflut das Helfershuttle ins Leben gerufen. Auch heute noch engagiert er sich ehrenamtlich beim Spendenshuttle, das er ebenfalls gegründet hat.
Marketingflotte/Marc Ulrich

Dieses Gesicht ist unzertrennlich mit der großen Solidaritätswelle verbunden, die das Ahrtal nach der Flutkatastrophe vor fünf Jahren erfahren hat: Marc Ulrich. Über das von ihm initiierte Helfershuttle kamen damals Abertausende Helfer ins Ahrtal. 

Lesezeit 3 Minuten
Dankbarkeit, tiefe Dankbarkeit: Die empfindet Marc Ulrich auch noch fünf Jahre nach der Katastrophe für die Abertausend ehrenamtliche Helfer aus aller Welt, die nach der verheerenden Flut im Juli 2021 ins Ahrtal gekommen sind, um mit anzupacken. Allein das von ihm initiierte Helfershuttle hat insgesamt 125.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerAhrflut

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren