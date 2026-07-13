Fünf Jahre nach der Ahrflut Helfershuttle-Gründer Marc Ulrich ist noch immer aktiv Silke Müller 13.07.2026, 05:00 Uhr

i Marc Ulrich hat nur wenige Tage nach der Ahrflut das Helfershuttle ins Leben gerufen. Auch heute noch engagiert er sich ehrenamtlich beim Spendenshuttle, das er ebenfalls gegründet hat. Marketingflotte/Marc Ulrich

Dieses Gesicht ist unzertrennlich mit der großen Solidaritätswelle verbunden, die das Ahrtal nach der Flutkatastrophe vor fünf Jahren erfahren hat: Marc Ulrich. Über das von ihm initiierte Helfershuttle kamen damals Abertausende Helfer ins Ahrtal.

Dankbarkeit, tiefe Dankbarkeit: Die empfindet Marc Ulrich auch noch fünf Jahre nach der Katastrophe für die Abertausend ehrenamtliche Helfer aus aller Welt, die nach der verheerenden Flut im Juli 2021 ins Ahrtal gekommen sind, um mit anzupacken. Allein das von ihm initiierte Helfershuttle hat insgesamt 125.







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