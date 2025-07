Anlässlich des Jahrestags der Flutkatastrophe kam die Frage auf, was aus den Rekordspenden geworden ist, die gesammelt wurden. Dabei geht es nicht um die Versicherungsleistungen oder die staatliche ISB-Wiederaufbauhilfe, sondern um Geld, das Privatleute, Firmen und Vereine gespendet haben, um die Menschen an der Ahr zu unterstützen. Es haben sich Hilfsvereine gebildet, die die Spendenverteilung und -verwaltung organisieren. Und es sind einzelne Helfer unterwegs. Wie Nadia Ayche. Die Gesangslehrerin und Musikerin aus Bruchsal bei Karlsruhe sammelt Geld- und Sachspenden, klärt den Bedarf von Betroffenen, bringt Spender und Betroffene zusammen und initiiert Benefizaktionen. Dabei hilft ihr das große Netzwerk in den Sozialen Medien, wo sie Kontakte knüpft, Aktionen dokumentiert und auch Emotionen transportieren kann. Ihr Engagement wurde mit der Flutmedaille des Landes und einem Bürgerpreis von Bruchsal gewürdigt. Wie fällt ihre Spendenbilanz aus?

Nadia, wie bist du als Helferin ins Ahrtal gekommen und was hast du gemacht?

„Ich habe damals die Bilder der schrecklichen Zerstörung im Fernsehen gesehen. Fünf Tage saß ich zu Hause und habe gedacht, dass die Apokalypse ja gerade mal um die Ecke ist.“ Sie informierte sich über Facebook, knüpfte erste Kontakte zu Menschen, die Hilfe brauchten. Gleichzeitig meldeten sich wiederum andere, die helfen wollten. Via Social Media kamen sie zusammen. „Ich hab das von außen exzessiv betrieben“, erzählt Nadia Ayche. Sie sah für sich eine „Bestimmung“ und sich in der Pflicht, schnell zu antworten, wenn sich jemand meldete. Und mit jedem Kontakt wuchs ihr Netzwerk. „Ich kannte das Ahrtal nicht“, erzählt sie. Dann sei sie immer wieder hingefahren, um zu vermitteln oder auch Geldspenden an Einzelne oder Familien zu übergeben – etwa dann, „wenn es mal Geld zum Einkaufen oder einen Taschengeldzuschuss geben musste“.

Bei Bilanzen geht es weniger um Emotionen und Schicksale, sondern um Zahlen. Hast du Buch geführt?

„Grundlage ist meine Internetseite ,Einfach machen Patenschaften’. Bei den Geldspenden habe ich mich dem Verein Herzen Berühren aus Wittlich angeschlossen, der die ganze Bürokratie der Spendenverwaltung mit Quittungen und so übernimmt.“ Dort seien etwa 650.000 Euro eingegangen. „Vermittelt und verteilt“ habe sie rund zwei Millionen Euro. Darunter große Spenden, die von den Gebern bei von Nadia vereinbarten Terminen im Ahrtal an Schulen und Kindergärten verteilt wurden. Daneben: „Betroffene haben sich für andere Betroffene, die sich aus Scham nicht melden, gerade für die Geldspenden eingesetzt“, erzählt Nadia.

Jetzt die Emotionen. Hast du Erlebnisse, die unvergesslich bleiben?

„Der Einsatz hat bei mir selbst Spuren hinterlassen“, berichtet die Helferin. Auf der einen Seite immer wieder Anfragen von Flutbetroffenen und für Flutbetroffene, die aus ihrem Alltag und ihrer Lebensumgebung gerissen wurden. Menschlichkeit, Nächstenliebe und Solidarität hätten geholfen. Auf der anderen Seite aber „die Ignoranz der Politik“, die „mit bürokratischen Extremhürden“ die Rückkehr ins normale Leben verbaue. Das habe sie aus den persönlichen Gesprächen aus dem Ahrtal mitgenommen. Nadia Ayche erlebte und durchlebte eine tiefe persönliche Krise. Ihr Glaube, der sie ins Ahrtal geführt habe, habe ihr auch geholfen. Und sie habe „den so sicher machenden Kreislauf des Helfens erlebt: Ich habe immer wieder Kontakt zu jenen, denen ich am Tal geholfen habe. In der schweren Zeit haben sie mich ebenso unterstützt.“

Wie ist die aktuelle Lage im Ahrtal und wie geht es bei dir weiter?

Eine Frau aus Dernau habe ihr gerade geschrieben und dafür gedankt, dass Nadia „in Gottes Namen Gutes getan“ habe. Der Post schließe mit den Worten: „Du wirst noch gebraucht.“ So werde ihre Arbeit des Spendenverteilens, jetzt, wo sie wieder Kraft hat, „in den nächsten Jahren auch nicht aufhören. Wir wollen stark an der Seite der Menschen bleiben, damit sie nicht das Gefühl bekommen, dass sie vergessen wurden.“