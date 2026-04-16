Solidarität am Rhein gefragt Helfer für Sinziger Nachbarschaftshilfe gesucht Judith Schumacher 16.04.2026, 12:00 Uhr

i Auch das Einkaufen können Helfer der Nachbarschaftshilfe für bedürftige Menschen schon mal übernehmen oder diese dabei unterstützen. Patrick Seeger. picture alliance/dpa

Die nach der Flut entstandene Nachbarschaftshilfe in Sinzig stößt an ihre Kapazitätsgrenzen. Ehrenamtliche begleiten hilfsbedürftige Menschen im Alltag – dringend werden zusätzliche Unterstützer gesucht.

Die ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe sucht derzeit Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten. Die Initiative in Sinzig ist nach der Flutkatastrophe im Ahrtal ins Leben gerufen worden. Seit 2021 leistet sie unter der Leitung von Gerlinde Brenk, der Gemeindeschwester Plus, wertvolle Arbeit.







Artikel teilen

Artikel teilen