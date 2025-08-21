Vor mehr als zehn Jahren gab es erstmals den Plan, in der Nähe der Brückentürme in Remagen ein hochklassiges Hotel zu errichten. Damals zweifelten viele daran, dass dieser Plan auch umgesetzt wird. Nun tut sich etwas unter geänderten Vorzeichen.

Lange ist die Geduld Remagener Kommunalpolitiker auf die Probe gestellt worden, was die Errichtung eines Luxus-Hotels samt Wohnanlage an den Türmen der historischen Ludendorffbrücke mit dem Friedensmuseum angeht. Bereits seit 2013 wabert dieses Vorhaben durch die politischen Gremien. Investoren aus Dubai oder der Schweiz sprangen wieder ab, Fristen für den Baubeginn wurden verpasst. Zuletzt drohte der Projektentwickler von „The Bridge“ der Stadt mit Klagen in Millionenhöhe. Nun scheint es, dass ein neues Kapitel in dieser Sache aufgeschlagen wird.

Sieben Gebäude sollen entstehen

Im jüngsten Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss der Stadt Remagen im Foyer der Rheinhalle präsentierte sich mit der ortsansässigen Firmengruppe Wahl ein neuer Investor, der schon recht konkrete Pläne vorstellte, die größtenteils auf wohlgesonnene Ausschussmitglieder stießen. Jürgen Ritter als Sprecher der Unternehmensgruppe und der Grafschafter Architekt Jakob Bungarten führten durch die Planungen.

Demnach sollen insgesamt sieben Gebäude in drei Bautypen entstehen: ein vierstöckiges Hotel mit 120 Zimmern von je 28 bis 35 Quadratmetern mit familienfreundlichen Preisen samt Tagungsräumen, Fitness- und Saunabereich, großer Tiefgarage und vorgelagerter Außengastronomie. Leicht zurückgesetzt, rechts neben dem Hotel soll es vier asymmetrisch versetzte Wohnhäuser mit 64 Wohneinheiten mit 80 bis 130 Quadratmetern geben.

i So stellen sich die Architekten das Hotel an den Brückentürmen in Remagen vor. Bungarten Architekten Part GmbB

Von der architektonischen Idee her soll das Gebäude-Ensemble wirken, als würde der Bug eines Schiffes (Hotel) von einem Schlepper (Außengastronomie) in den Rhein gezogen und die Wohnblöcke wie Kiesel, die an den Rheinstrand gespült wurden, wie Ritter erläuterte. Zwischen den Brückentürmen von Remagen und Erpel könnte die von Remagen bereits angestoßene Rad- und Fußgängerbrücke verlaufen und wurde mit in die Planungen integriert. Die Tiefgarage verfügt über einen natürlichen Belüftungsgraben, sodass keine Be- und Entlüftungsanlage dafür installiert werden müsste. Hinsichtlich der Energieversorgung sei die Anlage aufgrund von Gründächern mit Photovoltaikanlagen in der Lage, den Eigenbedarf, soweit es geht, abzudecken.

Ritter betonte jedoch: „Nach unseren Marktanalysen brauchen wir diese 120 Zimmer, um eine Rentabilität zu erreichen und müssen deshalb eine Etage mehr bauen. Wir gehen mit ehrlichem Herzblut und Leidenschaft an das Projekt und möchten einen Mehrwert für unsere Heimatstadt und deren städtebauliche Entwicklung schaffen, aber nur, wenn das ganze rentabel ist.“

„Nun bin ich froh, dass es einen Anbieter mit einem akzeptablen Angebot aus unseren Reihen mit Hand und Fuß gibt.“

Thomas Nuhn, Freie Bürgerliste

Im Falle einer Zustimmung von Ausschuss und Stadtrat würde die Firmengruppe, die als Berater für den Hotel- und Gastronomiebereich Denis Hüttig mit ins Boot genommen hat, dann an den Markt gehen, sich mit möglichen Hotelbetreibern unterhalten und eine Rentabilitätsberechnung anstellen. Ritter führte zudem an, dass die Firmengruppe Wahl sich bereits sehr erfolgreich in Remagen mit dem Stadtquartier etabliert hatte.

Wie Thomas Nuhn von der Freien Bürgerliste attestierte, nimmt seine Fraktion diesen neuen Impuls sehr positiv auf: „Die bisherigen Projektvorstellungen waren immer mit dem Gefühl verbunden, dass es sich um viele Versprechungen und Fantastereien mit hohem Risiko mit ausländischen Firmen auf irgendeiner Antilleninsel handelt. Nun bin ich froh, dass es einen Anbieter mit einem akzeptablen Angebot aus unseren Reihen mit Hand und Fuß gibt.“

Bettina Fellmer (Bündnis90/Die Grünen) begrüßte das Projekt, betonte aber, dass die Stadt bezahlbaren Wohnraum brauche, nachdem Ritter die Kosten für die Wohnungen als „hochpreisig“ beziffert hatte. Zu den Gesamtinvestitionskosten wurde noch nichts bekannt.

Rita Höppner (CDU) bat um Prüfung, ob ein Geschoss aufgrund der Höhe des Gesamtbaus vom Hotel nicht nach hinten in den rückwärtigen Teil verlegt werden könnte, was Ritter zusagte. Rolf Plewa (SPD) fand die Architektur sehr gelungen. „Für eine Stadt wie Frankfurt klasse, aber nicht in Remagen, das wird ein riesiger Klotz“, so sein Urteil.

SPD-Stadtrat zieht Antrag zurück

Plewa zog seinen Antrag, dass noch ein weiteres Unternehmen mit einer Vorstellung gehört werden soll, zurück, nachdem Bürgermeister Björn Ingendahl auf einen entsprechenden Stadtratsbeschluss verwies. „Wir konnten nach langem juristischen Hickhack die Auflassungsvormerkung des vorherigen Projektierers erst Ende 2023 aus dem Grundbuch löschen. Ich war aber die gesamte Zeit über mit der Firma Wahl im Gespräch“, so Ingendahl.

„Remagen wird ein ganz neues Gesicht bekommen, was der Historie unseres Ortes würdig ist. Wenn wir in einer ganz anderen Liga mitspielen, wäre es ein Mehrwert für unsere Stadt“, urteilte der Verwaltungschef. Klar sei natürlich, dass Denkmalschutz und Wasserbehörde frühzeitig mit eingebunden werden müssten.

i So stellen sich die Architekten das Hotel an den Brückentürmen in Remagen mitsamt der Fußgängerbrücke hinüber zum Erpeler Rheinufer vor. Bungarten Architekten Part GmbB

„Es sind jede Menge Behörden zu beteiligen“, sagte auch Jürgen Ritter. Wie er und Jakob Buchinger schätzen, würde ab Erteilung einer Baugenehmigung mit einer Bauzeit von 14 Monaten zu rechnen sein. Der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss beschied mit zwei Nein-Stimmen und einer Enthaltung mehrheitlich, das neue Vorhaben zustimmend zur Kenntnis zu nehmen und die Verwaltung mit der Durchführung des Änderungsverfahrens zu beauftragen.