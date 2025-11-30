Mundartabend in Heimersheim Heimesche Platt sorgt für unterhaltsame Stunden Jochen Tarrach 30.11.2025, 12:00 Uhr

i Organisator Manfred Linden hatte ein tolles Programm zusammengestellt. Jochen Tarrach

Die Heimersheimer machen gern ihr eigenes Ding. So ist das auch beim Sprechen. Das wurde am zweiten Mundartabend im Saal des Weinhauses Nelles wieder zelebriert mit ausschließlich lustigen Geschichten.

Die Heimersheimer haben ihre ganz eigene Sprechweise, eben ihre örtliche Mundart, die in der Ausdrucksweise im Gegensatz zu anderen Gegenden variiert. Besonders für Ortsfremde ist es nicht immer einfach zu verstehen, was da so gesagt wird. Das Verstehen war aber am Freitag für rund 130 Zuhörer im Saal des Weinhauses Nelles in Heimersheim kein Problem.







