Sie machen sich für andere stark und setzen sich für gesellschaftliche Teilhabe ein: 88 soziale Projekte und Initiativen standen in diesem Jahr bei der Verleihung des 17. Zukunftspreises der VR Bank zur Auswahl. Ein Preis ging nach Heimersheim.

Genau zehn Ehrenpreise und weitere vier Sonderpreise hat die VR Bank RheinAhrEifel EG im Rahmen ihrer Ausschreibung zum 17. Zukunftspreis Heimat innerhalb einer Veranstaltung im wieder neu eröffneten Kurhaus Bad Neuenahr feierlich an die zuständigen Akteure übergeben. 88 Initiativen im Verbreitungsbereich der VR Bank RheinAhrEifel standen zur Auswahl für den insgesamt mit 30.000 Euro ausgelobten Preis, der nun schon zum 17. Mal verliehen wurde. Sascha Monschauer, Vorstandsvorsitzender der VR Bank, bezeichnete es als sichtbares Zeichen für Hoffnung und Zusammenhalt, dass man im großen Saal des Kurhauses in Bad Neuenahr erstmalig wieder nach der schlimmen Flut von 2021 zusammengekommen sei.

Besondere Projekte und Initiativen beim Zukunftspreis im Fokus

Als einer der Preisträger mit dabei ist die „Getränke Michel GmbH“ aus Heimersheim. Gemäß der Laudatio verbindet der mittelständische Familienbetrieb unternehmerisches Handeln mit sozialem Auftrag. So arbeiten hier die zahlreichen Mitarbeiter mit Handicap auf Augenhöhe mit ihren Kolleginnen und Kollegen. Das erschien der für die Auswertung des Zukunftspreises eingesetzte Jury in besonderer Weise anerkennungswürdig. „Es ist für die Behinderten im Kreis Ahrweiler und ganz Rheinland-Pfalz ein echtes Leuchtturmprojekt“, so Sascha Monschauer. Mit dem Preis verbunden war eine Anerkennung von 1000 Euro.

i Den Hauptpreis gewann das Team der Elterninitiative Krebskarnke Kinder Koblenz e.V. Jochen Tarrach

Den ersten Platz mit einem Preisgeld von 10.000 Euro belegte die Elterninitiative Krebskranker Kinder Koblenz e.V. für ihr herausragendes Engagement in der psychosozialen Begleitung betroffener Familien. „Diese Initiative fängt auf, tröstet, gibt Halt und hilft, das Unfassbare zu verarbeiten, getragen von Empathie, Fachwissen und der Überzeugung: Kein Mensch soll mit seinem Leid allein sein", so die Würdigung der Jury. Die Vertreter der Initiative bekamen auch die vom Andernacher Künstler Manfred Hammes entworfene moderne Skulptur „Profilkopf“ vom Jury-Vorsitzender Michael Speth, dem Vorstandsvorsitzenden der Zentralgenossenschaftsbank DZ Bank AG, überreicht.

i Der Andernacher Künstler Manfred Hammes hat die Skulptur "Profilkopf" als Ehrenpreis zum 17. Zukunftspreis Heimat geschaffen. Jochen Tarrach

Den zweiten Platz mit 5000 Euro belegte der Tierschutzverein Koblenz und Umgebung und die zwei dritten Plätze mit 2500 Euro die Superhelden des DRK Koblenz sowie die Junior-Uni Daun. Unabhängig davon wurden vier Sonderpreise für Initiativen vergeben, die sich in besonderer Weise bei Gewalt gegen Frauen engagieren. „Gewalt gegen Frauen ist ein tiefgreifendes gesellschaftliches Problem. Es werden hier Initiativen ausgezeichnet, die nicht wegschauen, sondern helfen“, lobte Jurymitglied Pater Petrus Nowack, Prior-Administrator der Benediktinerabtei Maria Laach.

i Sascha Monschauer, Vorstandsvorsitzender der VR Bank RheinAhrEifel, begrüßte zur Verleihung der 17. Zukunfstpreises rund 400 Gäste im Kurhaus in Bad Neuenahr. Jochen Tarrach

Ausgezeichnet wurden der Chor „Artenvielfalt“, das Bethelzentrum Neuwied, die Frauenbegegnungsstätte „Utamara“ und das Projekt „Schattentöchter“ mit jeweils 2000 Euro. Im Mittelpunkt standen natürlich die Preisverleihungen – aber auch die musikalischen Akzente, die während der Veranstaltung von der Violinistin Lidia Streifling und der Tanzfabrik Mittelrhein gesetzt wurden, waren besondere Glanzpunkte.

i Pater Petrus Nowack, Prior-Administrator der Benediktinerabtei Maria Laach, vergab die Ehrenpreise zum Thema „Gewalt gegen Frauen". Jochen Tarrach

Mit der Ausschreibung und der Preisvergabe möchte die VR Bank das Engagement für Selbsthilfe, regionale Vernetzung und die Stärkung des Heimatbewusstseins in der Region fördern und sichtbar machen. So sollen Initiativen und Projekte ausgezeichnet werden, die maßgeblich zur Erhaltung und Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Infrastruktur vor Ort beitragen.

Auch diesmal wurden Initiativen aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ausgezeichnet, von „Sonnenex Energie GmbH“ bis zur Aktion „Sternenkind Vordereifel“. Mit der Preisverleihung wurde auch zugleich der Wettbewerb zum 18. Zukunftspreis Heimat gestartet. Noch bis zum 30. November 2025 können sich wieder Initiativen aller Art darum bewerben.