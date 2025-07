Der Wiederaufbau nach der Ahrflut geht jetzt in Heimersheim in die nächste Runde. Derzeit laufen Vorbereitungen für die Errichtung eines Bauwerks, von dem die Bundesstraße 266, die Ahrtalbahngleise und die Ahr selber profitieren sollen.

Mit schwerem Gerät angerückt sind die von der DB InfraGO AG beauftragten Firmen, um mit dem Bau der geplanten, 700 Meter langen Spundbohlenwand zwischen Ahr und Landskroner-Straße an der Flussengstelle Heimersheimer Bahnhof zu beginnen. Die Spundwand ist notwendig, um die Ahr verbreitern zu können und trotzdem die B266 und auf der anderen Seite die zweispurige Trasse der Ahrtalbahn zu gewährleisten – und abzusichern.

Derzeit wird eine Bauebene geschaffen

Wie Polier Peter Fischer von der bauausführenden Firma Peter Gross aus Koblenz im Rahmen eines Rundganges über die Baustelle erklärt, wird derzeit die sogenannte Bauebene, auch Baustraße genannt, hergerichtet. Sie ist Voraussetzung dafür, dass auf dem instabilen Flussufer mit schweren Fahrzeugen und noch schwereren Rammen sicher gearbeitet werden kann.

Weiter in Richtung Ahr sind im Bewuchs des freiliegenden Flussbettes eingeschlagene Metallbänder zu erkennen, die einzelne Abschnitte in Felder einteilen. Das sind laut Polier Fischer keine für den Bau notwendigen Markierungen, sondern kleine Schutzwände. Für die Bauzeit muss aus Naturschutzgründen rund um die Baustelle Reptilienfreiheit gewährleistet sein. So konnten die Felder abgesucht werden, und die kleinen Schutzwände sollen nun garantieren, dass nicht einzelne vorwitzige Artgenossen doch wieder bis zur Baustelle kriechen.

i Zwischen Lohrsdorf und Heimersheim endet das zweite Gleis der Ahrtalbahn, doch nicht mehr lange. Jochen Tarrach

Wo dann einmal die eigentliche Spundwand stehen wird, ist derzeit nur an den bereits eingeschlagenen Holzpflöcken am Fuß des vorhandenen Gleisdammes zu erkennen. Es werden nur wenige Meter Raum für den bisher eingleisigen Bahndamm hinzukommen, aber das reicht für ein zweites Gleis.

Alles, was an gelagertem Erdreich zu sehen ist, dient später lediglich als Füllmaterial oder wird abgefahren. Das Hochwasser der Ahr hat es im Jahr 2021 gezeigt: Die Engstelle des Flussbettes rund um den ehemaligen Bahnhof Heimersheim kann so nicht bleiben. Auf der südlichen Seite, von einer Betonwand abgestützt, verläuft die vierspurige B266, auf der nördlichen Seite die zweigleisige Bahnstrecke der Ahrtalbahn und zusätzlich auch die Landskroner Straße mit einem Fußweg.

Die Ahr gewinnt am nördlichen Ufer Platz

Direkt nach der Flut hatte der Heimersheimer Ortsbeirat mit Bürgern eine Arbeitsgruppe gebildet, um die Situation zu untersuchen und Vorschläge zur Verbesserung zu machen. Zuerst nahmen sie sich die Situation am südlichen Ufer mit der B266 vor. Ihre Vorschläge fanden zwar viel Beachtung, aber bei der inzwischen vom Landesbetrieb Mobilität installierten Zwischenlösung kaum Umsetzung. Das führte besonders in Heimersheim zu Enttäuschung und auch zu reichlich Verärgerung.

Eine echte Verbreiterung des Flussbettes findet nun auf der anderen, der nördlichen Flussseite entlang der Landskroner Straße, statt. Da der Bahnsteig des ehemaligen Bahnhofes inzwischen abgebaut und der Haltepunkt nach Lohrsdorf verlegt wurden, konnte das nördliche der beiden Gleise um rund sieben Meter nach Norden verlegt werden. Dadurch gewinnt die Ahr an Platz.

i Die kleinen Holzpflöcke neben dem abgedichteten Bahndamm kennzeichnen die Linie, an der die Spundbohlenwand eingeschlagen wird. Jochen Tarrach

Auch an den weiteren engen Stellen des Ahrdurchflusses zwischen der Brücke Kloster-Prüm-Straße nahe Lohrsdorf im Osten und dem Zufluss des Heppinger Baches im Westen soll das Ufer der Ahr näher an den Gleiskörper heranrücken. Um dieses nun vor Erosionen des Ufers zu schützen und um dem Gleisbett mehr Festigkeit zu geben, wird dort noch im Verlauf 2025 vom Kreis Ahrweiler in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn die rund 700 Meter lange Stahlspundbohlenwand mit einem Gurt aus Stahlbeton zum Schutz der Oberkante errichtet werden. Weit mehr als zehn Meter allein im Boden eingerammt soll die Wand selbst bei einem extremen Hochwasser gegen Unterspülung gesichert sein.

i Bevor der gesamte Durchfluss hergerichtet ist, muss noch viel Abraum abgefahren werden. Jochen Tarrach

Für die Bürger wird die Wand kaum zu sehen sein, denn von keinem Punkt in Heimersheim aus wird man sie sehen können – und von der Landskroner Straße erst recht nicht. Lediglich die Autofahrer auf der B266 werden einen kurzen, schnellen Blick darauf werfen können. Zusätzlich kann unten am Fuß eine Bepflanzung mit Ranken das Bauwerk verdecken.