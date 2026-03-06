28 Jahre alt ist eine Luftaufnahme, auf die ein Bad Bodendorfer lange gewartet hat. Zugegebenermaßen indirekt. Jenes Foto aus dem Jahr 1998 beweist nämlich, dass er vom Ordnungsamt zu Unrecht des Falschparkens beschuldigt wurde. Was dahintersteckt.
Vier Monate lang lag Maurice Gemein im Clinch mit der Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler. Auslöser war ein 55 Euro teures Parkknöllchen, das Gemein partout nicht bezahlen wollte. Zu Recht nicht bezahlen wollte, wie sich nun herausstellte. Laut Strafzettel soll er im Oktober auf einem öffentlichen Gehweg geparkt haben.