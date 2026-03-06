Parkposse findet ein Ende Heimersheim hat einen „Gehweg“ weniger: Bürger im Recht Johannes Kirsch 06.03.2026, 17:00 Uhr

i Dieses Fachwerkhaus besitzt der Bad Bodendorfer Maurice Gemein seit 2014. Im Oktober vergangenen Jahres erhielt er vom Ordnungsamt einen Strafzettel, als er sein Auto zwischen Straße und Hoftor geparkt hatte. Gemein wehrte sich gegen die Zahlung des Bußgelds – mit Erfolg. Maurice Gemein

28 Jahre alt ist eine Luftaufnahme, auf die ein Bad Bodendorfer lange gewartet hat. Zugegebenermaßen indirekt. Jenes Foto aus dem Jahr 1998 beweist nämlich, dass er vom Ordnungsamt zu Unrecht des Falschparkens beschuldigt wurde. Was dahintersteckt.

Vier Monate lang lag Maurice Gemein im Clinch mit der Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler. Auslöser war ein 55 Euro teures Parkknöllchen, das Gemein partout nicht bezahlen wollte. Zu Recht nicht bezahlen wollte, wie sich nun herausstellte. Laut Strafzettel soll er im Oktober auf einem öffentlichen Gehweg geparkt haben.







Artikel teilen

Artikel teilen