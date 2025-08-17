Am Wochenende fand das Weinfest in Heimersheim statt. Doch trotz neuer Weinmajestäten gab es in diesem Jahr auch einen Wermutstropfen: Ein Historisches Weinfest war es nicht mehr, und auch der Umzug fand bereits am Samstag statt.

Mit der 25-jährigen Lehrerin Catharina I. Orthen hat der Weinort am Fuß der Landskrone seit Freitag wieder eine bezaubernde Weinkönigin. Ihr zur Seite stehen ihre 20-jährige Schwester Anne Orthen sowie die ebenfalls 20-jährige Cousine Lea Holy als Prinzessinnen. Unter dem Jubel der Zuschauer auf dem nahezu überfüllten Marktplatz wurde die neue Königin bei Einbruch der Dunkelheit in einer Sänfte auf die Bühne getragen.

i Der Festumzug kommt. Jochen Tarrach

Kein Historisches Weinfest mehr

Weinkönigin Catharina und Prinzessin Anne stammen beide aus dem Hause Orthen und sind Nichten von Kreisstadtbürgermeister Guido Orthen, der natürlich so richtig stolz auf die drei neuen Majestäten ist. Ihr Amtsvorgänger Weinkönig Felix I. Lüdenbach schritt sogleich zur Tat und setzte der neuen Majestät als Zeichen der Würde die Weinkrone auf. Für Felix I. war der Abschied trotz einer mit viel Idealismus und Einsatzfreude durchgeführten Königszeit nicht so schwer, wurde er doch inzwischen zum Ahrweinkönig gewählt und hat dort noch eine Amtszeit vor sich. „Es war ein tolles Jahr“, sagte er und verabschiedete sich mit seiner Hofdame Marie Heimermann, um zu neuen Ufern aufzubrechen.

i Ortsvorsteher Jürgen Saess (rechts) spricht mit Weinkönig Felix I. und Hofdame Marie Heimermann über die Höhepunkte ihrer nun vergangenen Amtszeit. Jochen Tarrach

„Weinfest in Heimersheim an der Ahr“, so steht es auf den Ankündigungsplakaten, die derzeit noch rund um Heimersheim auf das große Fest hinweisen. Nur dem aufmerksamen Leser ist aufgefallen, dass im Gegensatz zu den vergangenen Jahrzehnten da doch etwas fehlt, so der Hinweis auf das „Historische Weinfest“, welches im Ort an der Landskrone auf die „ganz eygen Art“ gefeiert wird. Auch der Festumzug war nicht mehr für den traditionellen Sonntag vorgesehen, sondern bereits für den Samstag. Der gewohnte Handwerkermarkt am Sonntag fällt ganz aus. Positiv allerdings: kein Eintritt mehr. Was ist los in Heimersheim? Kein Historisches Weinfest mehr? Die Rhein-Zeitung sprach am Rande der Inthronisation der neuen Königin mit Ben Frömbgen, dem Vorsitzenden des veranstaltenden Vereins „Wir für Heimersheim“.

i Im Festzug waren viele der ehemaligen Weinköniginnen dabei. Jochen Tarrach

Mittelalterliches Fest ist schlichtweg zu teuer geworden

„Dieses mittelalterliche Weinfest zu organisieren, hat stets unglaublich viel Arbeit bedeutet, und es war in den vergangenen Jahren nicht mehr der große Publikumsmagnet. Die Zeiten haben sich etwas gewandelt, und mittelalterliche Feste gibt es heute überall“, sagte er. Das sei aber nicht der Hauptpunkt. Es sei einfach zu teuer geworden. Allein die Gaukler, Musiker und sonstige Gruppen hätten eine derart hohe Gage verlangt, dass sie einfach nicht mehr finanzierbar waren.

i Die Spannung auf dem bis fast auf den letzten Platz besetzten Marktplatz stieg, als sich die Zeit der Proklamation näherte. Jochen Tarrach

Bedauerlich sei auch, dass der Publikumszuspruch in den vergangenen Jahren immer mehr zurückgegangen sei, und die Flut, die Heimersheim ja auch erheblich getroffen hatte, habe den Rest dazu getan. Hohe Kosten kamen dazu – immer mehr auch für das notwendige Sicherheitspersonal. Es sei daher angebracht gewesen, einfach mal wieder zurückzuschrauben. Unterstützung erhält Frömbgen von Ortsvorsteher Jürgen Saess. „Damit hätte man schon direkt nach der Flut beginnen sollen“, sagt er, jetzt sei der Schnitt umso härter. So hofft man darauf, dass durch den kostenfreien Eintritt wieder mehr Leute kommen und der allgemeine Umsatz an den Weinständen entsprechend höher wird.

i 50 Jahre Kellerkinder: Wenn das mal kein besonderes Fest zum Feiern ist. Jochen Tarrach

Für den Freitag hat sich dieser Wunsch bestimmt erfüllt. Der romantische Marktplatz war bis auf den letzten Platz voller Menschen, und der Zug mit Sänfte der neuen Weinkönigin hatte kaum ein Durchkommen. Alle drängten sich hin zur Bühne, und es entwickelte sich ein fröhlicher Festabend. Die Straßen rundherum waren abgesperrt und vom Sicherheitspersonal streng beobachtet. Dem Kostendruck angepasst war dann am Samstag auch der Festumzug mit der strahlenden Weinkönigin Katharina und ihren Prinzessinnen. Immer mit dabei natürlich die Kellerkinder, die am Westtor wieder ihr gut besuchtes Bauernlager aufgebaut hatten und das 50-jährige Bestehen feiern konnten. Aber auch hier, keine Live-Band mehr, sondern Disco. Trotz allem: Für diejenigen, die ein fröhliches Weinfest lieben, waren es schöne Tage.