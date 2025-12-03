Ersatz für altes Klettergerüst Heimersheim bekommt ein neues Spielgerät Jochen Tarrach 03.12.2025, 17:00 Uhr

i Für 120.000 Euro soll auf Antrag von Bündnis 90/Die Grünen dieses Spielgerät auf dem Spielplatz "Im Bülland" trotz der Finanzlage der Stadt bald ausgetauscht werden. Dabei sieht es so schlecht gar nicht aus. Jochen Tarrach

Das alte Klettergerüst auf dem Heimersheimer Spielpatz „Im Bülland“ ist reparaturbedürftig. Weil das teuer werden würde, soll der Stadtrat beschließen, das alte Gerüst durch ein neues zu ersetzen. Damit würde der Spielplatz sogar Leuchtturmprojekt.

Ein schönes Weihnachtsgeschenk für die Kinder in Heimersheim hat der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt dem am 15. Dezember tagenden Stadtrat zur Verwirklichung empfohlen: Für 120.000 Euro soll auf dem Spielplatz „Im Bülland“ eine Spielekombination aus Robinie, einem grundsätzlich sehr langlebigen Holz, neu aufgebaut werden.







