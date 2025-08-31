Daran, dass das Sinziger Schloss mit seinem Heimatmuseum und den bemerkenswerten Ausstellungen ein Aushängeschild der Stadt geworden ist und dass dies der 40 Jahre währenden Tätigkeit von Museumsleiterin Agnes Menacher und ihren Unterstützern zu verdanken ist, zweifelte bei deren Verabschiedung wohl niemand.

Was Laudator Stephan Pauly als „charmante Hartnäckigkeit“ bezeichnete, trifft am ehesten das Wirken Menachers, die sich während dieser vier Jahrzehnte immer der Hilfe ihres Mannes Rudolf und des Vereins zur Förderung der Denkmalpflege und des Heimatmuseums in Sinzig gewiss sein konnte. „Aber auch ohne die Unterstützung auch der Verwaltung und des Bauhofs wäre das Museum nicht das, was es heute ist“, betonte Menacher.

Auch Bürgermeister Andreas Geron lobte die kreative Ausdauer Menachers, mit der sie ihre Ziele verfolgte. Bei all den Sanierungen und Ausstellungen seien bei ihr immer die Menschen im Mittelpunkt gewesen, die sie als Ehrenamtler miteinander verbunden habe. „Sie haben das Haus mit ihrer schon sprichwörtlichen Hartnäckigkeit nicht nur verwandelt, sondern auch gestaltet und mit Leben gefüllt“, lobte Geron. Er konnte sich noch gut daran erinnern, als Agnes Menacher ihn und die beiden anderen Kandidaten vor der Bürgermeisterwahl vom Keller bis unter das Dach des Schlosses gescheucht hatte und ihnen die Stellen in jedem Teil des Hauses zeigte, wo Handlungsbedarf besteht.

i Viele waren zur Verabschiedung von Agnes Menacher ins Schloss gekommen. Judith Schumacher

Hardy Rehmann lobte als Vorsitzender des Fördervereins Menacher als eine Ideengeberin, die sich nie von ihrem Weg hat abbringen lassen, aber offen für Impulse war und immer auch den Kontakt zu Schulen und Kindertagesstätten gesucht habe und regte an: „Um im Ruhestand fit und agil zu bleiben, soll es helfen, sich ehrenamtlich in einem Heimatmuseum zu engagieren.“

Kunsthistoriker Stephan Pauly verwies auf die Zeit, als Agnes Menacher 1985 die Leitung des Hauses übernahm, das lediglich sonntags von 10 bis 12 Uhr geöffnet hatte und über einen Bestand verfügte, der kaum systematisiert war und in einen sinnhaften Zusammenhang gebracht werden musste. Das angestaubte Image polierte die neue Leiterin mit großem Elan auf. „Auch war dir kein Eisen zu heiß“, so Pauly, der an die von Menacher initiierte Ausstellung zu 100 Jahren deutschem Rassismus im Rathaus erinnerte. Zudem sprach er der scheidenden Leiterin Anerkennung dafür aus, dass diese als Mutter von vier Kindern immer den Spagat zwischen Familie und ihrer Verbundenheit mit dem Museum gemeistert habe. „Ich wünsche mir, dass die Stadt das Lebenswerk von Agnes Menacher als Verpflichtung ansieht, diesen Solitär in der Kulturlandschaft weiter zu pflegen“, gab Pauly mit auf den Weg.

i Nimmt Abschied nach 40 Jahren ihres Wirkens: Agnes Menacher als Leiterin des Heimatmuseums im Sinziger Schloss. Judith Schumacher

Agnes Menacher freut sich, das Haus mit einer nach Tarif bezahlten Stelle für ihren Nachfolger, dem Landesarchäologen Gabriel Heeren, in guten Händen zu wissen. Dieser hatte sich bereits bestens eingeführt mit den beeindruckenden Ausstellungen zu Funden römischer Scherben (Terra sigilata) und den Brücken im Ahrtal.