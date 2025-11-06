Neue Ausgabe erschienen Heimatjahrbuch im Kreis Ahrweiler feiert 100-Jähriges Jochen Tarrach 06.11.2025, 16:00 Uhr

i Landrätin Cornelia Weigand sowie der Referent für Kreisgeschichte, Jürgen Kempenich, stellten im Kreishaus den neuen Jahresband des Heimatjahrbuches vor. Jochen Tarrach

Das Heimatjahrbuch im Kreis Ahrweiler gibt es seit 100 Jahren. Das wurde am Mittwochabend im Kreishaus gebührend gefeiert – mit der Veröffentlichung der neuesten Jubiläumsausgabe.

Wenn ein Buch zur regionalen Geschichte, stets gut recherchiert und unter Auswertung aller verfügbaren Archivquellen regelmäßig seit 100 Jahren erscheint (mit kurzen Unterbrechungen in schweren Zeiten), muss es ein besonderes Druckwerk sein. Das trifft auf das neue Heimatjahrbuch 2026 des Kreises Ahrweiler zu.







