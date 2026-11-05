Neue Chronik ist erschienen
Heimatjahrbuch 2027 für den Kreis Ahrweiler vorgestellt
Jürgen Kempenich, Referent der Kreisverwaltung für Geschichte, sowie Landrätin Cornelia Weigand stellten den Band 101 des Heimat
Jürgen Kempenich, Referent der Kreisverwaltung für Geschichte, sowie Landrätin Cornelia Weigand stellten den Band 101 des Heimatjahrbuches Ahrweiler vor.
Jochen Tarrach

Die 101. Ausgabe des Heimatjahrbuchs nimmt Leser mit auf eine Entdeckungsreise durch Ahrtal und Eifel: Geschichte, Zeitgeschehen und kleine Geheimnisse. Ein Muss für Sammler und Neugierige – pünktlich zur Adventszeit.

Lesezeit 2 Minuten
„The same procedure as everey year – Das gleiche Verfahren wie jedes Jahr.“ So hieß es am Mittwoch erneut im großen Sitzungssaal der Kreisverwaltung, als Jürgen Kempenich, Referent für Kreisgeschichte, die 101. Ausgabe des Heimatjahrbuches für den Kreis Ahrweiler, diesmal für 2027, vorstellte.
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Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerZeitgeschichte

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