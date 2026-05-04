80 Konzerte sind geplant
Heimatgefühle beim Beethovenfest 2026 in Bonn
Ein spannendes Projekt für eingefleischte Beethoven-Fans verspricht auch „Beethoven27“ mit dem Pianist Kit Armstrong und dem Mus
Ein spannendes Projekt für eingefleischte Beethoven-Fans verspricht auch „Beethoven27“ mit dem Pianist Kit Armstrong und dem Musikwissenschaftler und Dirigenten Jan Caeyers zu werden.
Nekame Klasohm

Das Beethovenfest in Bonn, gerade auch für Interessierte aus dem Kreis Ahrweiler aufgrund der kurzen Distanz relevant, bietet wieder ein üppiges Konzertprogramm. Das sind die Höhepunkte – auch der künstlerische Nachwuchs spielt wieder eine Rolle. 

Lesezeit 3 Minuten
Mit einer Programm-Show moderiert von Anja Backhaus stellte das Bonner Beethovenfest vergangenen Donnerstag das diesjährige Festival-Programm vor. Der passende Ort war hierfür das Studio der Beethovenhalle, die als Hauptspielstätte in diesem Jahr eine wichtige Rolle spielt.

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