Das Beethovenfest in Bonn, gerade auch für Interessierte aus dem Kreis Ahrweiler aufgrund der kurzen Distanz relevant, bietet wieder ein üppiges Konzertprogramm. Das sind die Höhepunkte – auch der künstlerische Nachwuchs spielt wieder eine Rolle.
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Mit einer Programm-Show moderiert von Anja Backhaus stellte das Bonner Beethovenfest vergangenen Donnerstag das diesjährige Festival-Programm vor. Der passende Ort war hierfür das Studio der Beethovenhalle, die als Hauptspielstätte in diesem Jahr eine wichtige Rolle spielt.