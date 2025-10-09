Der Heimat- und Bürgerverein Bad Bodendorf bleibt bestehen. Das ist jetzt mit einem neuen Vorstand besiegelt worden. In der Vergangenheit hatte es Zerwürfnisse gegeben. Doch jetzt will der Verein wieder durchstarten.
Der Fortbestand des Heimat- und Bürgervereins (HBV) Bad Bodendorf ist gesichert. Nachdem es im Laufe des Jahres auf Vorstandsebene zu Uneinigkeiten und zum Zerwürfnis mit dem langjährigen Archivar des Heimatmuseums Josef Erhardt gekommen war und der geschäftsführende Vorstand mit der Vorsitzenden Ricarda Sonnenberg eine Zusammenarbeit mit ihm ausschloss, wurde jetzt ein neuer Vorstand gewählt.