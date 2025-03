Der Stadtrat von Bad Neuenahr-Ahrweiler hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die Zuwegung zur provisorischen Heckenbachtalbrücke bei Walporzheim neu zu bauen, um weiterhin eine Zufahrt zum Tal sicherzustellen. Bisher konnte die Brücke mühelos von der B267 aus erreicht werden. Nun soll aber genau dort quer über die Zufahrt die neue Gleisanlage der Ahrtalbahn verlegt werden. Dadurch wird das Erreichen der Brücke nicht mehr möglich sein. Bis Ende 2025 sollen an dieser Stelle wieder die Züge fahren.

Brücke wurde bei der Flut zerstört

Das weitgehend unbekannte Heckenbachtal beginnt auf der südlichen Ahrseite direkt gegenüber dem Felsen der sogenannten Bunten Kuh an der Engstelle des Flusses rund 300 Meter flussaufwärts von Walporzheim. Der Zugang zum Tal, in dem einstmals Wein angebaut wurde und das heute nur noch von wenigen Menschen bewohnt wird, ist auch für Wanderer allein über eine bisher noch provisorische Brücke möglich.

Nachdem das Original beim Ahr-Hochwasser 2021 zerstört wurde, hatte das Technische Hilfswerk eine 20 Meter lange mobile Schnellbrücke angelegt, musste dafür aber den Fluss arg einengen. Nur ein Bogen der ehemals schmucken Gewölbebrücke ist erhalten geblieben und steht noch am südlichen Ahrufer. Bei einem nur kleinen Hochwasser im Januar 2022 drohte die Schnellbrücke ebenfalls fortgespült zu werden. Es musste im März 2023 eine weitere, größere Ersatzbrücke eingesetzt werden, ähnlich wie sie auch in Heppingen montiert wurde mit einer Traglast von mehr als 40 Tonnen. Sie war bisher direkt von der B267 aus zu erreichen und hat den folgenden Hochwassern standgehalten. Durch den Bahnbau bedingt würde das zukünftig nun nicht mehr der Fall sein, wenn da nicht der Stadtrat einstimmig beschlossen hätte, über einen vorhandenen Wirtschaftsweg von Walporzheim aus für rund 245.000 Euro eine neue Zufahrt direkt südlich der neuen Bahnlinie zu bauen und die Zufahrt damit den neuen Gegebenheiten anzupassen.

Die Zuwegung soll als drei Meter breiter, asphaltierter Wirtschaftsweg mit beidseitigen Randstreifen von 0,5 Metern ausgeführt werden und in östlicher Richtung an die Ahruferstraße anschließen. Die Strecke kann dann auch später für den Tiefbau der finalen Heckenbachtalbrücke genutzt werden. Da von den bisher für den Gesamtbau zugestandenen Fördermitteln in Höhe von knapp 9 Millionen Euro nur noch 131.000 Euro vorhanden sind, muss mit dem Land noch nachverhandelt werden.

Baustart ist schon am 24. März

Die Arbeiten sollen bereits am 24. März beginnen und bis zum 11. April fertig sein, da dann die Arbeiten am neuen Bahndamm beginnen sollen. Nur wenige Meter neben der Behelfsbrücke wird die Ahrtalbahn dann ebenfalls über eine schräg angesetzte neue Brücke geführt. Die Widerlager sowie die notwendigen Pfeiler im und neben dem Flussbett sind bereits erstellt. Der am Ufer liegende mächtige Brückentrog aus Metall wird nun in den nächsten Tagen in einem Stück eingehoben. Dann ist der Platz frei für den zu erstellenden Bahndamm.