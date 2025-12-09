Finanzen in der VG Bad Breisig Haushaltsplan 2026 weist Minus von 1 Million Euro auf Martin Ingenhoven 09.12.2025, 13:00 Uhr

i Marcel Caspers, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Breisig, stellte in der jüngsten Ratssitzung den Haushaltsplan vor. Martin Ingenhoven

Die Finanzlage vieler Kommunen im Land ist nicht rosig – so auch in der Verbandsgemeinde Bad Breisig. Das Jahr 2026 reißt ein Loch in den Haushalt, doch es gibt auch Lichtblicke.

Alle Jahre wieder stehen die Verbandsgemeinderäte im Land vor der Aufgabe, die Haushaltssatzungen für das kommende Jahr zu verabschieden – und angesichts chronisch unterfinanzierter Gemeindekassen wird diese Arbeit nicht leichter. Im Gegenteil: Viele Kommunen schaffen es nur noch mit Mühe, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, andere müssen längst auf ihre Rücklagen zurückgreifen.







