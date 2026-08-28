Schaden am Fachwerk Hausfrontteile stürzen in Lantershofen auf die Straße Thomas Weber 28.08.2026, 11:30 Uhr

i Aus dem Fachwerk dieses Hauses in Lantershofen sind Teile herausgebrochen und auf die Straße gefallen. Thomas Weber

Zum Glück gab es keine Verletzten, als am Donnerstagabend in Lantershofen Teile einer Fachwerkkonstruktion auf die Straße stürzten. Behörden und Hauseigentümer beraten nun das weitere Vorgehen.

Im Grafschafter Ortsbezirk Lantershofen hat sich am Donnerstagabend ein rund zwei Quadratmeter großer Bereich der Frontwand eines Fachwerkhauses gelöst und ist zusammen mit einem maroden Balkenteil auf die Straße davor gestürzt. Da dort zum Zeitpunkt des Unglücks gegen 19 Uhr keine Fußgänger oder andere Verkehrsteilnehmer unterwegs waren, kamen auch keine Personen zu Schaden.







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