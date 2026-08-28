Schaden am Fachwerk
Hausfrontteile stürzen in Lantershofen auf die Straße
Aus dem Fachwerk dieses Hauses in Lantershofen sind Teile herausgebrochen und auf die Straße gefallen.
Aus dem Fachwerk dieses Hauses in Lantershofen sind Teile herausgebrochen und auf die Straße gefallen.
Thomas Weber

Zum Glück gab es keine Verletzten, als am Donnerstagabend in Lantershofen Teile einer Fachwerkkonstruktion auf die Straße stürzten. Behörden und Hauseigentümer beraten nun das weitere Vorgehen.

Lesezeit 1 Minute
Im Grafschafter Ortsbezirk Lantershofen hat sich am Donnerstagabend ein rund zwei Quadratmeter großer Bereich der Frontwand eines Fachwerkhauses gelöst und ist zusammen mit einem maroden Balkenteil auf die Straße davor gestürzt. Da dort zum Zeitpunkt des Unglücks gegen 19 Uhr keine Fußgänger oder andere Verkehrsteilnehmer unterwegs waren, kamen auch keine Personen zu Schaden.
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