Haus brennt in der Sinziger Barbarossastraße

Am frühen Sonntagabend gegen 17 Uhr ist es zu einem Brand in Sinzigs Kernstadt gekommen. Feuerwehr und Polizei sind derzeit im Einsatz. Viel ist zu dem Brandgeschehen derzeit noch nicht bekannt.

Feuerwehr und Polizei sind am frühen Sonntagabend zu einem Wohnhausbrand in der Sinziger Barbarossastraße ausgerückt. Dort stand ein Haus in Vollbrand. Weitere Informationen sind derzeit nicht bekannt. Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald der Rhein-Zeitung weitere Infos vorliegen.