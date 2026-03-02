Massenschlägerei in Breisig Hatte Angeklagter vom Rhein überhaupt ein Messer dabei? Silke Müller 02.03.2026, 16:30 Uhr

i Am Landgericht Koblenz muss sich ein 26-Jähriger von der Rheinschiene wegen versuchten Totschlags verantworten. Thomas Frey/dpa

Wer hat in Bad Breisig auf offener Straße auf zwei Männer im Alter von 49 und 56 Jahren mit einem Messer eingestochen? Das wird derzeit am Landgericht Koblenz geklärt. Und es könnte im Prozess eventuell sogar zu einer Wende kommen.

Was genau hat sich bei der Massenschlägerei am 13. Januar 2025 auf offener Straße in Bad Breisig abgespielt, bei der zwei Männer im Alter von 49 und 56 Jahren mit einem Messer verletzt worden sind? Die Staatsanwaltschaft Koblenz wirft die Tat einem 26-Jährigen von der Rheinschiene vor.







