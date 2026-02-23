Messerangriff in Bad Breisig Hat Zeugin Termin am Landgericht Koblenz „verschwitzt“? Silke Müller 23.02.2026, 18:00 Uhr

i Am Landgericht Koblenz muss sich ein 26-Jähriger von der Rheinschiene wegen versuchten Totschlags verantworten. Silke Müller

In dem Prozess am Landgericht Koblenz gegen einen 26-Jährigen, der wegen versuchten Totschlags angeklagt ist, weil er zwei Männer in Bad Breisig mit dem Messer verletzt haben soll, fehlt noch die Aussage einer Zeugin. Sie war geladen, kam aber nicht.

Hat ein 26-Jähriger von der Rheinschiene während einer Massenschlägerei auf offener Straße am 13. Januar 2025 in Bad Breisig auf zwei Männer mit einem Messer eingestochen? Das jedenfalls sieht die Staatsanwaltschaft Koblenz so und wirft ihm versuchten Totschlag vor.







