Hat Hotelbau an Sinzigs Kölner Straße eine Chance?

Für den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses im Überschwemmungsgebiet neben dem TÜV an der Kölner Straße in Sinzig hat die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord im Juli 2023 die damals von der Stadt angestrebte Ausnahmegenehmigung vom Verbot der Errichtung baulicher Anlagen im Überschwemmungsgebiet abgelehnt. Jetzt soll laut Bürgermeister Andreas Geron dort ein Hotel gebaut werden. Aber wie stehen die Chancen für eine Umsetzung des Projekts?

Behörde weist auf Einzelfallentscheidung hin

Der Stadtchef gibt sich weiterhin optimistisch. „W as die Errichtung eines Self-Service-Hotels auf dem Gelände neben dem TÜV an der Kölner Straße angeht, sind wir auf einem guten Weg“, hatte er am Rande des Frühlingserwachens gegenüber unserer Zeitung gesagt. Bei der SGD Nord indes ist über das Vorhaben noch nichts bekannt. „A ktuell liegen der SGD Nord weder ein Antrag noch weitergehende Informationen dazu vor“, antwortet Sandra Hansen-Spurzem, Referatsleiterin Öffentlichkeitsarbeit bei der SGD Nord, auf Anfrage unserer Zeitung. Sie ergänzt, dass jede Entscheidung über eine wasserrechtliche Ausnahmegenehmigung für das Bauen im Überschwemmungsgebiet eine Einzelfallentscheidung sei. Allerdings könne eine solche Ausnahmegenehmigung nur erteilt werden, wenn alle Voraussetzungen des Paragrafen 78 Absatz 5 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) nachweislich erfüllt seien, so Hansen-Spurzem.

i Nach der Flutkatastrophe wurde eineTiny-Siedlung an der Kölner Straße in Sinzig errichtet. Auf diesem Areal soll nun ein Hotel entstehen. Frank Bugge (Archiv)

Grundsätzlich heißt es im WHG: „ In festgesetzten Überschwemmungsgebieten ist die Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich in Bauleitplänen oder in sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch untersagt.“ Allerdings könne die zuständige Behörde abweichend davon eine Ausnahme unter bestimmten Voraussetzungen zulassen – nach Absatz 5: „wenn die Hochwasserrückhaltung nicht beeinträchtigt und der Verlust von verloren gehendem Rückhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird.“

„Dem zukünftigen Betreiber ist die Problematik bekannt.“

Bürgermeister Andreas Geron

„Dem zukünftigen Betreiber ist die Problematik bekannt. Der Bau der Feuerwehr wäre nur mit erheblichen hochwasserschutzrechtlichen Maßnahmen möglich gewesen“, macht Geron den Unterschied zwischen den beiden Projekten deutlich. Aktuell, so heißt es aus dem Rathaus, befänden sich die beiden Vertragsparteien in Kaufverhandlungen. Und weiter: „ Die SGD Nord wird im Rahmen der Bearbeitung des Bauantrags vonseiten der Kreisverwaltung mit ins Boot geholt. Es ist dem Käufer jedoch anheimgestellt, sich vorab an die SGD Nord zu wenden.“

Das Sinziger Bauamt habe in den vergangenen Wochen den potenziellen Käufer umfassend begleitet und ihm seitens der Stadtverwaltung als relevant erachtete Informationen – unter anderem bezüglich der HQ-Regelungen – zur Verfügung gestellt. Die Abkürzung HQ steht dabei für die Abflussmenge bei Hochwasser . Nach einem erfolgreichen Abschluss der Kaufvertragsverhandlungen will das Bauamt der Verwaltung zufolge schnellstmöglich die entsprechenden Bauleitplanverfahren, es handelt sich hierbei um den Bebauungs- und Flächennutzungsplan, eröffnen, um das Hotel-Projekt an der Kölner Straße zu unterstützen.