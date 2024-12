Feste feiern Hat der Ahrkreis noch Lust auf Weihnachtsfeiern? 19.12.2024, 17:00 Uhr

i Hier wird gefeiert: Im Neuenahrer Brauhaus geht es in diesen Tagen oft hoch her. Aber sind klassische Firmenweihnachtsfeiern überhaupt noch im Trend? Hans-Jürgen Vollrath

Dem Thema Firmenweihnachtsfeier geht ein gewisser Ruf voraus. Aber ist es in Zeiten von Spardiktat und Homoffice überhaupt noch angesagt, mit Kollegen zu feiern? Wir haben uns bei Gastronomen im Kreis Ahrweiler umgehört.

Sich zum Jahresende im Kollegenkreis noch einmal im privaten Rahmen in zwangloser Runde zu treffen – in vielen größeren und kleineren Unternehmen gehört die Weihnachtsfeier zur gelebten Unternehmenskultur. Ob das aber auch in Zeiten kriselnder Wirtschaft, zunehmender Entfremdung im Homeoffice oder sogar Spätfolgen der Ahrflut überhaupt noch so ist, wollte unsere Zeitung bei einer kleinen Umfrage unter Gastronomen in Erfahrung bringen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen