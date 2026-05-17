Entscheidung im Bauausschuss Hat Bad Neuenahr-Ahrweiler bald ein Baumhaushotel? Jochen Tarrach 17.05.2026, 13:00 Uhr

i So oder ähnlich könnte eine Wohnung im Baumhaushotel aussehen. Natürlich müssen Details, zum Beispiel der Zugang, noch geplant werden. Animation Aron Noack. Jochen Tarrach

Beim Urlaub im Ahrtal zwischen Baumwipfeln aufwachen? Das könnte Wirklichkeit werden. Ein Investor plant ein Baumhaushotel in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Der Bau- und Planungsausschuss stand nun vor der Entscheidung, ob die Stadt die Pläne unterstützt.

Schon einmal von einem Baumhaushotel gehört? Sicherlich nicht, aber es ist eine ausgeklügelte Idee, dem der Bau- und Planungsausschuss der Stadt (BPA) Bad Neuenahr-Ahrweiler in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht zur Weiterentwicklung gab. Dabei handelt es sich nicht um Plattformen, die in den Baumwipfeln als Baumhaus installiert werden sollen, so wie man sie aus Kinderbüchern kennt, sondern um eigenständige, etwa 30 Quadratmeter große ...







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