Hat 26-Jähriger in Bad Breisig mit Messer zugestochen?

Bei Geld hört bekanntlich die Freundschaft auf. Was sich wegen eines Darlehens in Bad Breisig zugetragen haben soll, hätte womöglich sogar tödlich enden können. Der Fall landete jetzt vor dem Landgericht Koblenz.
Sie sollen gemeinschaftlich mit gefährlichem Werkzeug gehandelt und ihren Opfern körperliche Misshandlung zugefügt sowie deren Gesundheit beeinträchtigt haben: Das wirft die Staatsanwaltschaft Koblenz einem 26-, einem 50- und einem 57-Jährigen von der Rheinschiene vor, die sich nun vor der 14.