Betrugsprozess am Landgericht Harte Strafe für falschen Polizisten im Fall Remagen 15.11.2024, 15:00 Uhr

i Im Saal 128 des Landgerichts Koblenz wurde das Urteil für den 54-jährigen Angeklagten gesprochen. Er bekommt eine mehrjährige Haftstrafe. Beate Au

Ein Raunen war zu vernehmen, als im Prozess gegen falsche Polizisten, die in Remagen eine 81-Jährige betrogen haben, das Urteil gesprochen wurde. Den 54-jährigen Angeklagten erwartet nun eine Haftstrafe von vier Jahren und neun Monaten.

Im Prozess gegen einen 54-jährigen Mann am Landgericht Koblenz fiel jetzt das Urteil. Gegen ihn verhängte das Gericht eine Strafe von vier Jahren und neun Monaten. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er sich in zwei Fällen als Polizist ausgegeben und eine 81-Jährige aus Remagen um 18.

