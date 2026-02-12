In Sinzig mussten Bürgermeister Andreas Geron, Prinz Christian und Stadtsoldaten-Kommandant Robert Lohmer beim Rathaussturm erst einmal ihre Karnevalstauglichkeit unter Beweis stellen. Die Möhnen hatten sich ein Quiz überlegt.
Lesezeit 1 Minute
Freundlich, aber nicht zu freundlich gestimmt waren die Sinziger Möhnen mit Obermöhn Claudia Busch bei der Machtübernahme zu Weiberdonnerstag im Rathaus. Das traditionelle, von der Stadt spendierte üppige Frühstück im Vorfeld ließ zwar bei den Damen keine Wünsche offen.