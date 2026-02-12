Karnevalsquiz in Sinzig Harte Fragen stellten die Möhnen beim Rathaussturm Judith Schumacher 12.02.2026, 15:04 Uhr

i Alles bereit zum Test auf Karnevalstauglichkeit? Beim närrischen Quiz treten Bürgermeister Andreas Geron, Prinz Christian I. und Robert Lohmer, Kommandant der Stadtsoldaten, gegeneinander an. Judith Schumacher

In Sinzig mussten Bürgermeister Andreas Geron, Prinz Christian und Stadtsoldaten-Kommandant Robert Lohmer beim Rathaussturm erst einmal ihre Karnevalstauglichkeit unter Beweis stellen. Die Möhnen hatten sich ein Quiz überlegt.

Freundlich, aber nicht zu freundlich gestimmt waren die Sinziger Möhnen mit Obermöhn Claudia Busch bei der Machtübernahme zu Weiberdonnerstag im Rathaus. Das traditionelle, von der Stadt spendierte üppige Frühstück im Vorfeld ließ zwar bei den Damen keine Wünsche offen.







