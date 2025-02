Tierschutz vor dem Aus? Harscheider Gnadenhof Eifel steht zum Verkauf 18.02.2025, 16:00 Uhr

i Will ihren Hof in Harscheid verkaufen: Liane Olert. Im Jahr 2005 hatte die Tierschützerin die Immobilie gekauft, renoviert und hundegerecht ausgebaut. Claudia Voß

Nachdem erst jüngst eine erneute Wegnahme von Hunden Mitte Januar auf dem Gnadenhof Eifel für Unruhe gesorgt hatte, dürfte nun eine Immobilienanzeige Tierschützer in Aufruhr versetzen. Denn: Der Hof wird nun zum Verkauf angeboten.

Das Ende des Gnadenhofs Eifel in Harscheid scheint nahe: Seit wenigen Tagen wird der Hof von einem Mechernicher Immobilienmakler zum Verkauf angeboten. Da es sich bei der Immobilie um „ein wunderschönes Objekt in traumhafter Alleinlage“ handele, gehe man davon aus, dass der Hof zeitnah seinen Besitzer wechseln werde, teilte der Immobilienmakler am Dienstag gegenüber unserer Zeitung mit.

