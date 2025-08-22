20 bis 40 Euro kostet die Haribo-Sonderedition der Band Linkin Park auf Ebay. Sonst gibt es sie nur bei Konzerten der Band zu kaufen. Wie das Unternehmen mit Sitz in der Grafschaft auf den Onlinehandel mit den limitierten Editionen reagiert.

Da hat Haribo mal wieder etwas rausgehauen: Im Juni veröffentlichte das Süßwarenunternehmen die Information, dass es gemeinsam mit der US-amerikanischen Band Linkin Park eine Sonderedition herausbringt. Fruchtgummi, in dessen Entstehungs- und Designprozess die Mitglieder der Band ein Mitspracherecht hatten. Und exklusiv sollte die limitierte Sonderedition sein. Es gibt sie nicht im Onlinehandel oder im Supermarkt. Sie wird nur bei den Tour-Stopps in Deutschland, den USA, Großbritannien, den Niederlanden, der Schweiz, in Italien und Frankreich verkauft – entweder bei den Konzerten oder an den Pop-up-Stationen. Doch halt! Wer unbedingt eine Tüte der Linkin-Park-Fruchtgummis erstehen will, ohne ein Konzert der Band zu besuchen, der kann das. Allerdings zu horrenden Preisen – auf Ebay. Und Haribo? Die finden’s gut.

Teuer ist die spezielle Tüte

Für Preise zwischen 20 und 40 Euro wird die Fruchtgummitüte mit Sammlerwert auf der Internetplattform Ebay angeboten. Das entspricht dem Zehn- bis Zwanzigfachen einer Tüte „normaler“ Gummibärchen mit demselben Inhalt im Supermarkt. Dem Unternehmen mit Sitz in Grafschaft-Ringen ist dieser private Handel mit seinen Produkten durchaus bewusst. Einen Riegel vorschieben will Haribo diesem Treiben aber nicht – ganz im Gegenteil.

„Eine solche Entwicklung haben beispielsweise auch die schwarzen Haribo-Goldbären in der Wacken-Edition zu ihrem 100. Geburtstag im Jahr 2022 geschafft.“

Ein Pressesprecher von Haribo zum Sammlerwert einer limitierten Edition

„Obwohl sie vorrangig zum Naschen da sind, freut es uns, wenn besondere Produkte wie auch diese Limited Edition für Sammlerinnen und Sammler einen ganz besonderen Wert erreichen und so ihren Weg auf Plattformen wie Ebay finden, wo es ein entsprechend großes Interesse bei den Haribo-Fans gibt“, sagt ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage unserer Zeitung. „Eine solche Entwicklung haben beispielsweise auch die schwarzen Haribo-Goldbären in der Wacken-Edition zu ihrem 100. Geburtstag im Jahr 2022 geschafft.“ Das Festival „Wacken Open Air“ ist seit Jahrzehnten bei Fans der Musikrichtung Heavy Metal beliebt.

Pläne für weitere Sondereditionen sind geheim

Zum Entstehungshintergrund der Linkin-Park-Sonderedition teilt der Haribo-Sprecher noch mit, dass diese auf Anfrage der Band hin entstanden sei. „Die Bandmitglieder sind so große Haribo-Fans, dass sie sich für ihre ,From Zero World Tour’ ein eigenes Produkt von uns gewünscht haben“, sagt der Pressesprecher. In enger Zusammenarbeit zwischen der Band und dem Unternehmen sei ein exklusiver Fruchtgummimix entstanden, der Freude an der Musik und Freude am Naschen verbinde.

Dazu, ob zeitnah weitere Sondereditionen wie die Linkin-Park-Edition geplant sind, hielt sich der Pressesprecher bedeckt. Er antwortet nur wie folgt: „Sonderproduktionen hängen von verschiedenen Faktoren ab und sind wohlüberlegt. Grundsätzlich sind wir immer offen für Neues. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir zu zukünftigen Überraschungen nichts verraten.“