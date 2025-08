Sie ist seit vielen Jahren beliebt und für viele Menschen aus der Region ein Höhepunkt im Herbstkalender: die Kastanienaktion des Süßwarenherstellers Haribo in Grafschaft-Ringen. Haribo hat die Aktion für dieses Jahr allerdings abgesagt. Hintergrund sind nach Angaben des Unternehmens steigende Fallzahlen der Afrikanischen Schweinepest (ASP).

Virusinfektion kann auch über Kastanien und Eicheln übertragen werden

„In Deutschland steigen die Fallzahlen positiv getesteter Wildtiere mit dem hochansteckenden Virus der ASP. Insbesondere in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz wurden in den vergangenen Wochen vermehrt neue Fälle nachgewiesen und Restriktionszonen eingerichtet“, heißt es in einer Pressemitteilung von Haribo. Die Firma verweist darauf, dass die Tierseuche laut Veterinärmedizinern sowie Forst-, Jagd- und Landwirtschaftsexperten für Wild- und Hausschweine hochansteckend und lebensbedrohlich ist.

Sie könne demnach über kontaminierte Gegenstände, Lebensmittel oder Futter übertragen werden. So kann die Virusinfektion indirekt auch über Kastanien und Eicheln übertragen werden, die in betroffenen Gebieten gesammelt und von den Wildtieren verzehrt werden. Veranstaltungen mit Naturbezug sollten vermieden werden.

„Viele Teilnehmende der Kastanienaktion kommen aus Einzugsgebieten, in denen die Krankheit bereits vermehrt aufgetreten ist. Wir möchten deswegen jegliches Risiko einer weiteren Ausbreitung ausschließen und folgen dem Rat der Experten“, erklärt Burkhard Zyber, Pressesprecher von Haribo. „Wir haben uns daher schweren Herzens entschlossen, dieses Jahr keine Kastanienaktion umzusetzen.“

Wildgehege sollen finanziell unterstützt werden

Auch wenn Haribo die Kastanienaktion in diesem Jahr ausfallen lassen muss, möchte das Familienunternehmen die Wildgehege berücksichtigen, die sich jedes Jahr über die gesammelten Waldfrüchte freuen. Damit die Tiere auch in diesem Winter genug Futter haben, unterstützt das Unternehmen die Wildparks finanziell, heißt es.

Bei der Kastanienaktion kommen Menschen aus einem großen Umkreis der Grafschaft, um ihre zuvor gesammelten Kastanien und Eicheln gegen Süßwaren einzutauschen. Die Waldfrüchte werden gewogen und in einem bestimmten Umrechnungsverhältnis gegen Weingummi eingetauscht. Die gesammelten Kastanien und Eicheln spendete Haribo üblicherweise als zusätzliches Winterfutter an verschiedene Wildgehege in Deutschland und Österreich.

Die Aktion gibt es inzwischen seit mehr als 85 Jahren. Seit 1936 hat sie Tradition bei dem Süßwarenunternehmen. Bis zum Jahr 2017 fand sie alljährlich am Firmensitz in Bonn statt, anschließend am Firmensitz in der Grafschaft. Der Erfinder der Aktion ist Unternehmensgründer Hans Riegel Senior. Sein Ursprungsgedanke war es, so einen Sammel- und Tauschspaß für Kinder aus der Nachbarschaft anbieten zu können.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Kastanienaktion abgesagt werden musste: So fiel sie beispielsweise auch in den Jahren 2020 und 2021 aus – wegen der Corona-Pandemie. Bereits im vergangenen Jahr war die ASP Thema bei der Kastanienaktion. Damals hatte Haribo die Waldfrüchte statt an die Tierparks an ein Unternehmen geliefert, das nachhaltige CO2-neutrale Wärme erzeugt. Die Energie, die aus den Eicheln und Kastanien produziert wurde, wurde in ein lokales Wärmenetz eingespeist, das etwa 6500 Menschen versorgt. Haribo bekam den Erlös aus der Einspeisung, rundete ihn auf und ließ ihn den Wildgehegen zugutekommen.

Auch 2019 hat es bei der Kastanienaktion schon wegen der ASP eine Begrenzung für das Einzugsgebiet gegeben, in dem Kastanien und Eicheln gesammelt werden dürfen. Damals wurden wegen einer Häufung von ASP-Fällen in Belgien explizit keine Waldfrüchte aus Belgien angenommen.