Wiederaufforstung im Ahrtal Haribo organisiert Baumpflanz- statt Kastanienaktion Verena Düren 24.11.2026, 16:38 Uhr

i Auch der Haribo-Goldbär schaute bei der Pflanzaktion vorbei. Verena Düren

Grundschüler von zehn Schulen aus dem Kreis Ahrweiler pflanzen in dieser Woche oberhalb von Bad Neuenahr einen Wald. Die Aktion ist eine Alternative zur Kastanienaktion von Haribo, die wegen der Afrikanischen Schweinepest wieder ausfällt.

Bei klirrender Kälte tummeln sich die Grundschulkinder in dieser Woche oberhalb der Paradieswiese im Wald von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Und das mit einem nachhaltigen Ziel: Der Süßwarenhersteller Haribo hat Schulen der Region zur ersten Pflanzwoche aufgerufen, die dort in Zusammenarbeit mit der Stadt und dem zuständigen Forstamt im Rahmen der Initiative „Das Ahrtal blüht auf“ stattfindet.







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